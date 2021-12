U Jacka Kurskiego badanie wykazało 14 grudnia zakażenie koronawirusem. Prezes TVP powinien trafić na dziesięciodniową izolację domową, tymczasem już po pięciu dniach pojawił się w Paryżu na „Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci” - informował w piątek Onet. Portal tłumaczył, że Kurski 12 grudnia zgłosił się do szpitala MSWiA w Warszawie jako osoba bezobjawowa, która miała kontakt z chorym na Covid-19. Wynik testu na koronawirusa był wówczas negatywny, jednak dwa dni później kolejne badanie potwierdziło zakażenie.

Prezes TVP powinien w tym momencie trafić na izolację domową, która trwa 10 dni z możliwością przedłużenia. Jednak już 19 grudnia, czyli pięć dni po dodatnim wyniku testu, Kurski był w Paryżu na „Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci”.

Kilka godzin po publikacji Onetu swój komunikat w sprawie artykułu przekazał Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie. W oświadczeniu potwierdzono, że 14 grudnia „rzeczywiście zostało wykonane badanie metodą rtPCR z oceną cykli detekcji próbki pobranej od Pana Jacka Kurskiego” (pisownia oryginalna - red.).

„Badanie to zostało wykonane po okresie aktywnej fazy choroby w celu potwierdzenia statusu ozdrowieńca tzn. czy wydalane jeszcze RNA wirusa (fragmenty łańcucha RNA) jest czy też nie jest patogenne (zaraźliwe). Interpretacja wyniku badania RT-PCR o treści »wykryto RNA wirusa SARS – CoV-2« wskazuje na późny okres po infekcji COVID-19, tj. wykrycie genomu wirusa pomiędzy 30 a 35 cyklem badania. Powyższe miało korelację z obrazem klinicznym oraz wywiadem jak i również ujemnymi wynikami testów antygenowych przeprowadzonych u Pana Jacka Kurskiego. Z uwagi na fakt, że całość obrazu klinicznego Pacjenta wskazywała na okres ozdrowieńczy COVID-19, w dniu 15 grudnia 2021 r. CSK MSWiA zwrócił się do PSSE w Warszawie z wnioskiem o zakończenie okresu izolacji Pacjenta z uwagi na uznanie go za ozdrowieńca, co nastąpiło w dniu 15 grudnia 2021 r.” - czytamy w oświadczeniu.

Kurski zapowiedział pozwanie Onetu.

Oświadczenie CSK MSWiA i tłumaczenia prezesa TVP skomentował dr Tomasz Dzieciątkowski, wirusolog, diagnosta laboratoryjny z wieloletnim stażem

Żadne wiarygodne laboratorium ani odpowiedzialny diagnosta laboratoryjny nie podpisałby się pod czymś takim Dr Tomasz Dzieciątkowski

– Jacek Kurski nie mógł być ozdrowieńcem, bowiem jest nim osoba, u której minęło co najmniej dziesięć dni od dodatniego wyniku testu antygenowego albo testu rt-qPCR w kierunku SARS-CoV-2. Tylko w takim przypadku mówimy o ozdrowieńcu. Jeżeli badanie było wykonane na przykład w piątek, a zwolnienie z kwarantanny nastąpiło w sobotę, to nie ma mowy o żadnym ozdrowieńcu. Obowiązujące przepisy mówią wyraźnie: 10-14 dni to jest okres, w którym dana osoba powinna przebywać na kwarantannie – powiedział w rozmowie z Onetem dr Dzieciątkowski.

Wirusolog przyznał, że „im wyższy jest numer cyklu PCR, przy którym nastąpi oderwanie krzywej fluorescencji od poziomu tła, tym mniej jest wirusa w próbce”. - Ale to może wynikać z bardzo wielu czynników: ze sposobu pobrania, transportu materiału czy jego izolacji - zauważył.

- W związku z tym żadne wiarygodne laboratorium ani odpowiedzialny diagnosta laboratoryjny nie podpisałby się pod czymś takim. Ja powiem szczerze, że jako diagnosta laboratoryjny z kilkunastoletnim stażem nie podpisałbym się pod tym, że taka osoba jest ozdrowieńcem, bo nie wiadomo, czy jest - powiedział dr Dzieciątkowski.

- Proszę zobaczyć, jak wyglądają zdjęcia z Eurowizji. Pan Kurski występował tam bez maseczki, otoczony ludźmi, nie zachowując dystansu społecznego. I niech w takim przypadku każdy sam sobie odpowie na pytanie, czy narażał innych, czy nie narażał - dodał lekarz.