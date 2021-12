Szczepionka przeciw Covid-19 „to jedno z największych osiągnięć ludzkości” - powiedział Trump w rozmowie z komentatorką polityczną Candace Owens w ramach jej podcastu, publikowanego przez konserwatywną stronę internetową Daily Wire. - Wyprodukowaliśmy ją w mniej niż dziewięć miesięcy - zauważył były prezydent Stanów Zjednoczonych. Jego słowa stoją w kontrze do poglądów na temat szczepionek wielu zwolenników Trumpa. Kilka dni temu, gdy w czasie wywiadu na żywo w Fox News Trump przyznał, że otrzymał właśnie dawkę przypominającą szczepionki, został wygwizdany przez tum, który słuchał rozmowy w Dallas. Skwitował to machnięciem ręki.



- Niektórzy ludzie tego nie przyjmują; ci, którzy ciężko chorują i trafiają do szpitala, to ci, którzy nie przyjmują szczepionki. Przyjmując szczepionkę, jesteś chroniony - mówił Trump. Powiedział to po tym, jak Owens stwierdziła, że za prezydentury Joe Bidena z powodu Covid-19 zmarło więcej chorych, niż za Trumpa, i „więcej osób w tym roku wzięło szczepionkę”.

- Zobaczcie, efekty szczepionki są bardzo dobre. A jeśli złapiesz (Covid-19 po szczepieniu), jest to bardzo łagodna forma. Ludzie nie umierają, kiedy przyjmują szczepionkę – powiedział Trump.

Zarówno Trump, jak i Owens wyrazili natomiast swój ciągły sprzeciw wobec obligatoryjnych szczepień i obowiązku noszenia masek. Trump twierdził również, że przechorowanie Covid-19 chroni w podobny sposób jak szczepionka, co jednak jest kwestionowane przez ekspertów, którzy mówią, że ochrona wynikająca ze szczepienia, a szczególnie po dawce przypominającej, jest silniejsza niż ochrona wynikająca z wcześniejszej infekcji.

- Zapomnijcie o obowiązku (szczepień), ludzie muszą mieć wolność, ale jednocześnie szczepionka jest jednym z największych osiągnięć ludzkości - podkreślił Trump.

Słowa Trumpa skomentowała Jen Psaki, sekretarz prasowa obecnego prezydenta Joe Bidena. „Mogę tylko powtórzyć te słowa była prezydenta Trumpa odnośnie bezpieczeństwa u skuteczności szczepionek. Wesołych Świąt. Idźcie się zaszczepić” - napisała na Twitterze, udostępniając wideo z fragmentem wywiadu Trumpa.