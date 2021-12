Badanie brytyjskich naukowców to kolejne z serii dowodzących, że w przypadku Omikrona przebieg choroby jest statystycznie łagodniejszy. Eksperci ostrzegają jednak, że wariant ten szybciej rozprzestrzenia się, niż Delta, łatwiej też radzi sobie z odpowiedzią immunologiczną, wynikającą ze szczepień.

Na podstawie przypadków w Wielkiej Brytanii UKHSA oszacowała, że u osoby z Omikronem prawdopodobieństwo konieczności udania się na szpitalny oddział ratunkowy jest od 31 do 45 procent mniejsze w porównaniu z osobą z Deltą. Ryzyko hospitalizacji jest z kolei 50-70 proc. mniejsze. przyjęta na szpital”, powiedziała agencja.

Brytyjscy naukowcy zastrzegli jednocześnie, że analiza jest „wstępna i wysoce niepewna” z powodu małej liczby pacjentów z Omikronem w szpitalach. Dodatkowo większość z nich to osoby z młodszych grup wiekowych. Do 20 grudnia do szpitali w Wielkiej Brytanii przyjęto 132 osoby zakażone Omikronem. 14 z nich zmarło - pacjenci byli w wieku od 52 do 96 lat.

Czytaj więcej Zdrowie Brytyjski mikrobiolog: Omikron zmienił sposób, w jaki koronawirus infekuje komórki Naukowcy byli „zaskoczeni” właściwościami wariantu Omikron, ponieważ badania sugerują, że koronawirus „zmienił sposób, w jaki infekuje komórki”, powiedział prof. Ravi Gupta, specjalista w dziedzinie mikrobiologii klinicznej z Uniwersytetu Cambridge.

- Dla mnie to mały promień światła słonecznego pośród tych wszystkich ciemnych chmu” – powiedział dr Jonathan Li, dyrektor Laboratorium Specjalistycznego Wirusologii w Brigham and Women's Hospital, szpitala będącego drugim co do wielkości szpitalem uniwersyteckim Harvard Medical School.

Badania brytyjskiej agencji wykazały, że ochrona, wynikająca z dawki przypominającej szczepionki przeciwko Covid-19, w przypadku objawowego Covidu wydaje się słabnąć po około 10 tygodniach. Zastrzeżono jednocześnie, że ochrona przed hospitalizacją i ciężką chorobą prawdopodobnie utrzyma się dłużej.