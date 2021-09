W artykule, który nie został jeszcze zrecenzowany, autorzy stwierdzili, że wykorzystali publiczne dane rządu USA dotyczące liczby przeprowadzonych testów i ich wyników, a także dane dotyczące śmiertelności od marca 2020 r., oraz opracowali formuły pozwalające wnioskować o prawdopodobieństwie wystąpienia Covid-19 w USA w 2019 roku. Chińscy naukowcy doszli do wniosku, że istnieje 50-procentowa szansa, że ​​pierwszy przypadek koronawirusa SARS-CoV-2 miał miejsce w USA między sierpniem a październikiem 2019 r., czyli wcześniej, niż dotychczas sądzono.

Badacze z Chińskiej Akademii Nauk wytypowali też regiony, w których epidemia rozwinęła się w USA najszybciej, oraz stwierdzili, że koronawirus już 26 kwietnia 2019 roku mógł pojawić się w stanie Rhode Island.

„To jest analiza niskiej jakości”

Hongkoński dziennik „South China Morning Post” w opracowaniu artykułu podkreśla, że są to badania wątpliwej jakości. Np. autorzy nie wzięli pod uwagę, że wiele wczesnych potwierdzonych przypadków zakażeń w USA było „importowanych” z Europy i Azji. Mimo to użyli ich do swoich statystyk, by na tej podstawie obliczyć, kiedy koronawirus pojawił się w różnych częściach Stanów Zjednoczonych. - To jest analiza niskiej jakości. Wątpię, by można ją było opublikować w międzynarodowym czasopiśmie - cytuje „SCMP” anonimowego eksperta ds. zdrowia.

- Każda analiza wskaźników testów dodatnich powinna uwzględniać sposób przeprowadzania testów, a interpolacja poza zakres obserwowanych danych jest zawsze trudna – dodał ekspert. - Na początku pandemii większość krajów koncentrowała się na testowaniu turystów z Chin, a nie lokalnych mieszkańców, więc wczesne dane w ogóle nie wskazują tak naprawdę na transmisję lokalną - podkreślił.

Chiny oficjalnie potwierdziły pierwszy przypadek Covid-19 w grudniu 2019 r. Stany Zjednoczone poinformowały, że pierwsze zakażenie zidentyfikowano 20 stycznia, u pacjenta, który podróżował do Wuhan.

Artykuł chińskich naukowców został opublikowany w momencie, gdy Chiny krytykowane są przez USA oraz Światową Organizację Zdrowia za brak transparentności i ukrywanie informacji o początkach epidemii.