– LibreOffice to bezpłatne oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym, pierwotnie oparte na OpenOffice.org. To oprogramowanie tworzone przez społeczność i będące projektem organizacji non-profit The Document Foundation – w ten sposób twórcy bezpłatnego programu opisują swój produkt.

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Uzasadnione oszczędności czy biedaprokuratura? Związkowcy prokuratorów krytykują zmianę programów biurowych

O mającej trwać w prokuraturach operacji zamiany oprogramowania biurowego poinformował „Rzeczpospolitą” prok. Jacek Skała, przewodniczący Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Skrytykował on przy tym to działanie.

– Wbrew pozorom ta drobna sprawa świadczy o katastrofalnej sytuacji prokuratury pod obecnymi rządami. Z oszczędności zmienia się bowiem narzędzie funkcjonujące w prokuraturze od początku jej informatyzacji na darmowy program – pisze prok. Skała w udostępnionym redakcji liście skierowanym do prokuratora generalnego Waldemara Żurka.

Jego zdaniem bezpłatny program nie spełnia minimalnych kryteriów niezbędnych do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań w prokuraturze. Wskazuje przy tym na kluczowe braki w LibreOffice, które utrudniają codzienną pracę śledczą: problemy z integralnością i formatowaniem dokumentów procesowych, zniekształcenia szablonów pism, słaba integracja z systemami Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją i bazami danych, ograniczenia analityczne w arkuszu kalkulacyjnym Calc, które mogą prowadzić do błędów w śledztwach gospodarczych, brak oficjalnego wsparcia technicznego producenta i brak centralnego zarządzania bezpieczeństwem.

Szef związkowców wezwał przy tym prokuratora generalnego do wstrzymania wycofywania MS Office, przeprowadzenia pilotażu nowego oprogramowania i szkoleń.

MS Office czy LibreOffice w prokuraturze? Prokuratura Krajowa ucina spekulacje

Zapytaliśmy o te wątpliwości Prokuraturę Krajową. – Podstawowym oprogramowaniem biurowym w prokuraturze pozostaje Microsoft Office, na którego licencje Prokuratura Krajowa przeznaczyła w ostatnich trzech latach ponad 18 mln zł – zapewnia prok. Przemysław Nowak, rzecznik PK.

Podkreśla przy tym, że ze względów bezpieczeństwa w przyszłości konieczne będzie wycofanie pakietu MS Office 2021, który jest zainstalowany na ok. 20 proc. komputerów, w związku z rychłym (13 października) zakończeniem przez firmę wsparcia technicznego tego pakietu.

– W związku z tym sukcesywnie wymieniane są licencje Microsoft Office na nowsze wersje, a jednocześnie przeprowadzono testy bezpłatnego oprogramowania LibreOffice jako alternatywy dla pakietu komercyjnego. Testy wykazały, że LibreOffice może być z powodzeniem wykorzystywany na części stanowisk pracy, przede wszystkim do przygotowywania standardowych dokumentów. Celem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych, racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi oraz ograniczenie wydatków na licencje komercyjne – wskazuje prok. Nowak i zapewnia, że „każdy prokurator potrzebujący do pracy zaawansowanych funkcji edytora tekstu lub arkusza kalkulacyjnego będzie miał możliwość dalszego korzystania z pakietu Microsoft Office”.

Prokuratura Krajowa podkreśliła przy tym, że ewentualne wykorzystanie LibreOffice na wybranych stanowiskach pracy pozwoli ograniczyć wydatki na zakup licencji komercyjnego oprogramowania biurowego.

– Zakup licencji Microsoft Office stanowi istotną pozycję w budżecie prokuratury. Ceny oprogramowania biurowego regularnie rosną, dlatego testowanie rozwiązań typu open source jest elementem racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi oraz przygotowania na ewentualne zmiany cen i warunków licencjonowania oferowanych przez dostawców oprogramowania – akcentuje prokuratura.