Prokuratorzy dostali od Sądu Najwyższego szansę na wyrównanie pensji. Jest ważny wyrok

Wynagrodzenia prokuratorów. Jakie reguły wykładni przepisów należy stosować?

Jak podkreślił sędzia, istnieją trzy główne zasady porządkujące. Pierwsza to reguła hierarchiczna, która nie znajdzie zastosowania w omawianym przypadku, bowiem odnosi się do sytuacji, w której mielibyśmy akty rangi ustawowej i rozporządzenie. Druga zasada stanowi, że nowsze prawo wypiera to starsze. Trzecia reguła merytoryczna określa, że prawo bardziej szczegółowe uchyla to ogólne.



– Można uznać, że ustawa okołobudżetowa jest właśnie tym lex specialis – wskazał sędzia sprawozdawca.



Jak jednak podkreślił, te reguły nie są bezwzględnie obowiązujące i w pewnych szczególnych okolicznościach można od nich odstąpić. Zdaniem SN to jest właśnie taki przypadek.



– Ustawodawca naruszył bowiem szereg zasad związanych z pewną kulturą prawną. Posłużył się aktem o charakterze technicznym do dokonywania zmian w kwestii wynagrodzeń prokuratorów. Nie jest to zakazane, ale budzi wątpliwości, w sytuacji gdy dotyka to kwestii, które mają charakter gwarancyjny dla całego systemu wymiaru sprawiedliwości – mówił.



Dodał, że prawodawca nie kierował się w tym przypadku żadnymi ważnymi powodami, które usprawiedliwiałyby takie ingerencje.