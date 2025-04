– Uważam, że powinno być to niedopuszczalne. Bo prowadzi do tego, że część działaczy może żyć wyłącznie z samorządu, odrywając się od wykonywania zawodu – dodaje.

– Na pewno prezes Krajowej Rady Radców Prawnych nie powinien łączyć funkcji z żadną inną „wykonawczą” funkcją w organach samorządu, ani na poziomie krajowym, ani izbowym. Tym bardziej nie powinien pobierać żadnego innego ryczałtu – wtóruje Andrzej Głogowski, były dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach, który także bez powodzenia walczył na ostatnim zjeździe o prezesowski fotel.

Z kolei dr Piotr Cybula wskazuje, że być może warto byłoby pomyśleć nad jakimś kompleksowym mechanizmem regulowania wysokości wynagrodzeń.

– Zamiast co jakiś czas zastanawiać się nad tym, czy wysokość tego „wynagrodzenia” powinna być podwyższona, można wprowadzić mechanizm uzależniający tę kwotę np. od minimalnego lub średniego wynagrodzenia, ewentualnie np. od poziomu inflacji – tłumaczy radca prawny.

Także u adwokatów kwestia wynagrodzeń budzi kontrowersję, choć nie ma tam możliwości łączenia stanowisk w izbach i NRA

Dla porównania, w samorządzie adwokackim diety kształtują się następująco: prezes NRA zarabia 15 tys. zł, wiceprezesi po 10 tys. zł, a skarbnik i sekretarz – po 8,5 tys. zł. Zastępca sekretarza dostaje 7,5 tys. zł diety, a członkowie prezydium NRA – po 6,5 tys. zł. Rzecznik dyscyplinarny adwokatury oraz prezes WSD otrzymują diety w wysokości 8 tys. zł, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej może liczyć na 6 tys. zł.

– Pytanie, czy stanowiska samorządowe powinny być płatne, jest trudne. Bo z jednej strony chodzi o to, by do samorządu nie szli ludzie, dla których to podstawowe źródło utrzymania. Bo robią się z nich „zawodowi działacze”. Ale z drugiej strony dla samorządu poświęca się czas i przekazuje wiedzę. Jeśli ktoś jest dobrym praktykiem i dzieli się swoim doświadczeniem z aplikantami, to należy mu zapłacić. Jeśli ktoś pracuje jako dziekan czy wicedziekan, to poświęca na to znaczną część swojej aktywności i za to jakaś forma zwrotu się należy – mówi adw. dr Karol Pachnik.