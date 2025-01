"Całkowita dyspozycyjność i nierozumienie istoty niezależności"

W raporcie oceniono, iż "zachowanie prokuratora referenta, polegające na skierowaniu aktu oskarżenia, a następnie umorzeniu tego postępowania na tych samych dowodach, wskazuje na jego całkowitą dyspozycyjność i nierozumienie istoty niezależności, która nie jest przywilejem prokuratorów, lecz gwarancją dla każdego obywatela, że jego sprawa zostanie rozpoznana w sposób obiektywny i bezstronny”.

Dalej wskazano, iż "w tej sprawie społeczeństwo nie doczekało się oceny zebranego materiału dowodowego przez niezawisły sąd, lecz politycznie zdecydowano o cofnięciu aktu oskarżenia i umorzeniu postępowania, dlatego zdaniem badającego zasadnym jest zainicjowanie postępowania karnego w kierunku art. 231 § 2 k.k. (osiągnięcie korzyści osobistej)”.

Kariera zawodowa prokurator nabrała tempa

W raporcie zwrócono również uwagę, iż po umorzeniu śledztwa kariera zawodowa prokurator nabrała tempa. "W dniu 11 lipca 2016 r. prokurator została delegowana do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, gdzie prowadziła przedmiotowe postępowanie. W dniu 1 września 2020 r. została powołana na stanowisko prokuratora prokuratury okręgowej, w okresie od dnia 1 kwietnia 2019 r. do 22 listopada 2020 r. pełniła funkcję rzecznika prasowego, w okresie od 20 listopada 2020 r. do 28 kwietnia 2022 r. pełniła funkcję zastępcy Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu, a od 28 kwietnia 2022 r. do 25 marca 2024 r. pełniła funkcję Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu" - wyliczono.



Autorzy raportu uznali, że w tej sytuacji zachodzi konieczność rozpatrzenia zachowania prokuratorów pod kątem odpowiedzialności karnej.