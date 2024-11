Krajowy Zjazd Radców Prawnych oficjalnie rozpocznie się w piątek o godz. 12 i potrwa do soboty. To najwyższy organ największego samorządu prawniczego w Polsce, zrzeszającego ponad 50 tys. osób. Do zadań Krajowego Zjazdu należą (zgodnie z art. 57 ustawy o radcach prawnych): wybór prezesa krajowej rady radców prawnych, a także samej KRRP, Wyższej Komisji Rewizyjnej, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, a także uchwalanie wytycznych działania samorządu i jego organów. Prócz tego zjazd rozpatruje sprawozdania od wskazanych organów i ewentualnie zatwierdza je, określa zasady dokonywania wyborów do tych organów, liczbę ich członków oraz tryb ich odwoływania, jak również zasady podejmowania uchwał przez te organy. Zjazd może również uchwalać zasady etyki zawodowej radców prawnych i ustala podstawowe zasady gospodarki finansowej samorządu.

Jakie są najważniejsze kompetencje prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych?

Największej jednak emocji budzi wybór pierwszego z tych organów, tj. prezesa KRRP. To do niego należy zwoływanie posiedzeń Krajowej Rady (z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium albo 1/3 jej członków) oraz proponuje porządek jej obrad (choć członkowie mogą zgłaszać wnioski o jego zmianę). Przewodniczy także jej obradom i kieruje jej pracami. To samo dotyczy też prezydium KRRP. To on opracowuje projekt podziału zadań i obowiązków między członków Krajowej Rady i je prezydium, jak również rocznego planu pracy KRRP. Może kierować konkretne sprawy do załatwienia przez danego członka Rady, może też wyznaczać pełnomocników do określonych kwestii. Reprezentuje on też KRRP na zewnątrz.

Kompetencje te dają możliwość do szerokiego wpływania na decyzje Krajowej Rady Radców Prawnych. To właśnie zarzuty o autorytarny styl zarządzania – ignorowanie głosów odmiennych niż zdanie prezesa, czy nawet marginalizowanie izb, które takie stanowiska wyrażają - najczęściej wysuwane są przez kontrkandydatów wobec obecnego prezesa. On zaś odpowiada, że przeciwnie, sukcesy tej kadencji wynikają właśnie z zaangażowania szerokiej grupy osób w ramach samorządu. Czterej kandydaci pod koniec października skierowali pismo wzywające obecnego prezesa do zorganizowania debaty wszystkich kandydatów w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych. Wniosek ten nie został jednak przyjęty przez KRRP.

Kim są kandydaci na stanowisko prezesa KRRP kadencji 2024-2028?

Kandydaci będą więc mogli skonfrontować swoje propozycje i postulaty dopiero podczas Krajowego Zjazdu. A konfrontacja ta zapowiada się na bardzo zażartą, choćby ze względu na liczbę kandydatów. Każdy z kandydatów jest oczywiście radcą prawnym i oprócz wskazanych niżej aktywności, prowadzi także kancelarię. Są to: