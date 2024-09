Prawie 40 osób z 225 tegorocznych absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ze ścieżki sędziowskiej wciąż czeka na wręczenie przez prezydenta nominacji na stanowisko asesora sądowego. Te osoby, do czasu odebrania nominacji, pozostają bez pieniędzy (stypendium skończyło się na początku sierpnia), możliwości zarobkowania (poza pracami dorywczymi) i ubezpieczenia (chyba, że zarejestrowali się jako bezrobotni lub do ubezpieczenia zgłosił ich pracujący współmałżonek).

Tuż po ukazaniu się tekstu w „Rzeczpospolitej” na ten temat, do asesorów in spe zaczęły przychodzić mailowo zaproszenia na uroczystość, która ma się odbyć 17 września, ale niestety nie do wszystkich. Kilkanaście osób wciąż musi czekać.

Kancelaria Prezydenta do przyszłego asesora: Teraz nie, ale się dowiaduj

- Udało mi się dowiedzieć, że dokumenty w mojej sprawie zostały wysłane z Krajowej Rady Sądownictwa do Kancelarii Prezydenta 13 sierpnia. Nie wiem, czy znowu jest problem z oczekiwaniem na kontrasygnatę premiera, ale z jakiegoś powodu nie otrzymałem zaproszenia na 17 września. Poinformowano mnie, że będzie jeszcze trzeci termin i mam czekać – mówi nam jeden z absolwentów KSSiP. – Niebawem prezydent udaje się w tygodniową podróż do USA, więc pewnie stanie się do dopiero w październiku. Tymczasem mój referat już od dawna na mnie czeka – dodaje przyszły sędzia.

Nie mają szczęścia tegoroczni absolwenci sędziowskiego profilu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Najpierw 185 osób zostało zaproszonych do Pałacu Prezydenckiego na wręczenie nominacji asesorskich na 24 godziny przed terminem (w rezultacie 13 osób nie było w stanie tak szybko dotrzeć do Warszawy i będą one mogły odebrać nominację dopiero 17 września), a później okazało się, że część osób w ogóle nie dostało zaproszeń, bo Kancelaria Prezydenta nie dostała wszystkich wniosków od KRS.