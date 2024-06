Wnioski z tegorocznego rankingu są dla kancelarii pozytywne. Rynek rośnie w siłę, a firmy prawnicze notują wzrost przychodów. Perspektywy są dobre uruchomienie środków z funduszy strukturalnych i Krajowego Planu Odbudowy oznacza wyzwania również dla prawników, którzy będą obsługiwać prawnie największe inwestycje. Spodziewane jest też ożywienie w transakcjach, co jest szczególnie ważne dla większych kancelarii, które są wstanie zaoferować klientom kompleksową obsługę.

Inne wyzwania to nowe technologie, zielona energia, czy unijna legislacja, która jest wdrażana do polskiego systemu prawnego. Kancelarie jak dotąd bardzo szybko dostosowywały się do nowych trendów zarówno w czasach koniunktury i kryzysu. Z sukcesem ranking kancelarii prawniczych „Rzeczpospolitej” świetnie to odzwierciedla.

Wyniki RANKINGU

