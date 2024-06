Ranking kancelarii prawniczych - najlepsi. Przeżyjmy to jeszcze raz

Liczy się jakość

Redakcja postanowiła w ubiegłym roku rozwinąć klasyfikacje jakościowe, stąd pomysł na modyfikację zasad konkursu Rekomendacje, w którym o zwycięstwie decydowała nie tylko opinia środowiska prawniczego, ale także pozycja w międzynarodowych rankingach oraz opinie prawników przedsiębiorstw i ekspertów z rynków kapitałowych.

Co więcej, konkurs został podzielony na dwie części – dla dużych i mniejszych kancelarii. Taka była sugestia samego środowiska. Rezultatem były dwie dywizje zwycięzców, tj. klasyfikowanych indywidualnie i grupowo liderów w 19 obszarach prawa.

W dywizji pierwszej sklasyfikowano kancelarie zatrudniające ponad 50 prawników, a także liderów 2022 roku poszczególnych praktyk, którzy, choć działali w mniejszych firmach, mieli prawo wyboru dywizji. Wśród największych kancelarii (dywizja pierwsza) najlepiej wypadły zespoły i prawnicy kancelarii Rymarz Zdort Maruta Wachta Gasiński Her i Wspólnicy oraz Clifford Chance.

W drugiej dywizji sklasyfikowano kancelarie mniejsze, które jednak też już zyskały uznanie na prawniczym rynku. Tu na podium najczęściej stawały zespoły i prawnicy kancelarii MFW Fiałek z Warszawy oraz Markiewicz Sroczyński Mioduszewski z Krakowa.

Najlepsi z najlepszych - kancelarie i prawnicy z największą liczbą wyróżnień

W ubiegłym roku po raz pierwszy w Rankingu Kancelarii Prawnych (my też rozwijamy się wraz z rynkiem usług prawnych) przygotowaliśmy kategorię najlepsi z najlepszych – tych, którzy zebrali najwięcej wyróżnień jako kancelarie. Ale nie tylko. Dotyczą one także prawników, którzy w nich pracują i zebrali wyróżnienia w różnych dziedzinach prawa. Mamy zestawienie najlepszych, najczęściej wyróżnionych dyplomami. To nasze TOP OF THE TOP.