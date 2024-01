Od piątku trwa spór o władzę w Prokuraturze Krajowej. Wówczas minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar stwierdził, że Dariusz Barski nie jest prokuratorem krajowym z uwagi na nieprawidłowe przywrócenie go do służby. Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, prokuratorzy i eksperci nie są co do tego zgodni. Jednocześnie MS poinformowało, że prokurator Prokuratury Krajowej Jacek Bilewicz został pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego.

Powołani jeszcze za Zbigniewa Ziobry zastępcy prokuratora generalnego oświadczyli, że Bilewicz nie został skutecznie mianowany p.o. prokuratora krajowego. W środę na profilu „X” Prokuratury Krajowej podano informację, że "Prokurator Krajowy Dariusz Barski skierował Pana prokuratora Jacka Bilewicza do pracy w Biurze Prezydialnym gdzie będzie on wykonywał przydzielone mu obowiązki służbowe".

Zebranie prokuratorów PK: Prokuratorem Krajowym jest Dariusz Barski

Wczoraj odbyło się zebranie prokuratorów Prokuratury Krajowej. Podjęto dwie uchwały. W pierwszej z nich stwierdzono, że "podjęte przez Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Adama Bodnara działania zmierzające do uniemożliwienia Prokuratorowi Krajowemu Dariuszowi Barskiemu sprawowania tej funkcji oraz nielegalnej próby powierzenia prokuratorowi Jackowi Bilewiczowi pełnienia obowiązków Prokuratora Krajowego nie wywołują skutków prawnych". Jak podkreślono, "Prokuratorem Krajowym, I Zastępcą Prokuratora Generalnego jest Dariusz Barski". Przypomniano, iż zgodnie z ustawą Prawo o prokuraturze, Prokuratora Krajowego jako Pierwszego Zastępcę Prokuratora Generalnego oraz pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego powołuje spośród prokuratorów Prokuratury Krajowej i odwołuje z pełnienia tych funkcji Prezes Rady Ministrów na wniosek Prokuratora Generalnego. Prokuratora Krajowego oraz pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego powołuje się po uzyskaniu opinii Prezydenta RP, a odwołuje za jego pisemną zgodą.

Druga uchwała dotyczy polecenia Adama Bodnara, który we wtorek nakazał wstrzymanie publikacji jakichkolwiek treści na stronie internetowej oraz profilu X Prokuratury Krajowej. Stwierdzono w niej m.in., zgodnie z art. 18 par. 1 Prawa o prokuraturze Prokuraturą Krajową kieruje Prokurator Krajowy, do jego kompetencji należy prowadzenie polityki informacyjnej Prokuratury Krajowej, w tym podejmowanie decyzji w zakresie trybu i zakresu publikowania informacji na stronie internetowej Prokuratury Krajowej oraz za pośrednictwem innych kanałów komunikowania.