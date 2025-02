To sedno piątkowej uchwały siedmiu sędziów Izby Cywilnej SN, która odpowiedziała na pytanie Rzecznika Finansowego.

Uchwała rozstrzyga istotną dla sporów frankowych kwestię, gdyż wzajemność umowy kredytu jest warunkiem stosowania w tych sporach tzw. prawa zatrzymania, które wymaga jednoczesnego rozliczenia roszczeń frankowicza i banku. Była to, przynajmniej w pewnym okresie, zmora frankowiczów.

W uzasadnieniu uchwały sędzia Władysław Pawlak wskazał, że w gruncie rzeczy w tej sprawie chodzi o zarzut zatrzymania, choć wprost ta kwestia w pytaniu nie padła. Co się tyczy wzajemności umowy kredytu, to za jej uznaniem przemawia przede wszystkim to, że świadczenie jednej strony ma odpowiadać świadczeniu drugiej strony, a takie kwestie jak to, że kredytobiorca spłaca raty później, już po otrzymaniu kredytu (na co wskazywał prokurator Grzegorz Bucoń), czy uboczne świadczenia wynikające z umowy kredytu, nie znoszą wzajemnego charakteru takiego zobowiązania.

Spory frankowe. Jaki charakter ma umowa kredytu bankowego?

O rozstrzygnięcie omawianej kwestii wystąpił w lipcu 2023 r. Rzecznik Finansowy zadając SN pytanie prawne: czy umowa o kredyt bankowy, jako umowa nazwana, uregulowana poza kodeksem cywilnym w prawie bankowym, jest umową wzajemną czy też umową dwustronnie zobowiązującą, ale nie wzajemną?