Ponadto w przypadku Polski oznacza to także konieczność rozpoczęcia debaty o przywróceniu obowiązkowej służby wojskowej. A to oznacza samobójstwo polityczne dla każdego, kto w taką debatę wejdzie. No, a wreszcie całe te zbrojenia będą umacniały Stany Zjednoczone, bo ich olbrzymia część będzie musiała być związana z amerykańskim przemysłem.

Czy USA i Ukraina wrócą do rozmów?

Oczywiście, że znów usiądą do stołu. Pamiętajmy, że nikt, kto siedzi ze Stanami Zjednoczonymi przy stole, nie siedzi tam na równych prawach. Taki kraj jak Ukraina, który, co tu dużo mówić, nie do końca ze swojej winy, nie jest w stanie samodzielnie egzystować w tym momencie, będzie więc musiał przyjmować amerykańskie warunki do wiadomości, szukając najwyżej dyplomatycznych sposobów, jak to ograć.

Czego teraz można się spodziewać?

PiS stawiało na republikanów i Trumpa, a jednocześnie w stosunku do Rosji i Ukrainy realizowało politykę demokratów.

Trzeba zwrócić uwagę na to, że nagle prezydent Francji Emmanuel Macron zaczął mówić o miesięcznym zawieszeniu broni, co kompletnie nie koreluje z wcześniejszymi komunikatami dotyczącymi np. wysyłki wojsk francuskich i innych do Ukrainy. Myślę, że będziemy obserwowali realne negocjacje o formie, terminie, tempie zawieszenia broni. Politycy i dyplomaci będą się zastanawiać, jak ograniczyć skalę obecnych działań, jak zapobiec ewentualnej eskalacji, czego obie strony nie powinny u siebie niszczyć, zanim to zawieszenie broni nie zostanie wynegocjowane do końca.