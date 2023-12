Minister sprawiedliwości chce zmienić postępowanie mediacyjne w sprawach karnych. Mediacja to alternatywa dla procesu. Obecnie § 14 pkt 5 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych obliguje mediatora do sprawdzania wykonania zobowiązań wynikających z ugody (zawartej po doręczeniu postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji). Tymczasem, jak zauważa MS, rola mediatora powinna kończyć się na sformułowaniu treści ugody między oskarżonym i pokrzywdzonym.

– Obowiązku sprawdzania wykonania zobowiązań ugodowych przez mediatora nie da się wyprowadzić z naczelnych zasad mediacji – zauważa MS. I dodaje, że mediator jest osobą neutralną dla stron, pomagającą poprzez odpowiednie prowadzenie spotkań mediacyjnych – w dojściu do źródeł sytuacji konfliktowych, a następnie w zawarciu porozumienia, pogodzeniu się stron i uzgodnieniu postanowień ugody.

– Na tym rola mediatora powinna się kończyć. Mediator nie jest częścią systemu probacyjnego, a zatem nie powinien być obciążany obowiązkami, które nie leżą w jego kompetencjach – zauważa MS i proponuje zmianę.

Dzięki wykreśleniu § 14 pkt 5 mediator zostanie zwolniony z obowiązku sprawdzania wykonania zobowiązań wynikających z zawartej ugody, co umożliwi mu skupienie się na obowiązkach związanych stricte z prowadzeniem postępowań mediacyjnych.

Etap legislacyjny: po uzgodnieniach międzyresortowych