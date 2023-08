Kandydaturę Treli ogłosiła w Lublinie Joanna Mucha z ruchu Polska 2050:

- Przedstawiam państwu kandydata paktu senackiego całej demokratycznej opozycji z okręgu lubelskiego, Jacka Trelę - powiedziała Mucha.

Pakt senacki to porozumienie ugrupowań opozycyjnych zakładające, że jego sygnatariusze, czyli Koalicja Obywatelska, Polska 2050, Nowa Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Ruch Samorządowy "Tak! Dla Polski", wystawią wspólnych kandydatów we wszystkich okręgach w wyborach do Senatu.

Jacek Trela to warszawski adwokat z 35-letnim doświadczeniem. W latach 2016–2021 pełnił funkcję prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej.

- Jak usłyszałem, że jestem "spadochroniarzem", to pojawił się uśmiech na mojej twarzy, bo jak myślę, jestem w Lublinie częściej niż niejeden na stałe zameldowany Lublinianin - powiedział podczas sobotniej konferencji Jacek Trela. Wyjaśnił, że 32 lata temu poznał tutaj swoją obecną żonę.