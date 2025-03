Ocean Infinity szukał już wraku w 2018 roku, bez powodzenia

W grudniu rząd Malezji zgodził się, co do zasady, na propozycję firmy Ocean Infinity dotyczącą wznowienia poszukiwań. Teraz zaakceptowane zostały wszystkie warunki porozumienia w tej sprawie. Firma prowadziła już poszukiwania wraku samolotu w 2018 roku, ale zakończyły się one niepowodzeniem.



Niepowodzeniem zakończyły się też poszukiwania wraku prowadzone przez władze Malezji, Australii i Chin, które objęły 120 tys. km2. Wrak jest poszukiwany na dnie południowej części Oceanu Spokojnego. Obszar ten zidentyfikowano na podstawie automatycznych połączeń między satelitą Inmarsat a zaginionym samolotem.



W ubiegłym miesiącu na wodach Oceanu Indyjskiego pojawił się statek zajmujący się poszukiwaniami wraku, mimo że wówczas porozumienie firmy Ocean Infinity z malezyjskim rządem jeszcze nie obowiązywało.



Na razie nie wiadomo jak długo Ocean Infinity zamierza poszukiwać wraku. Wcześnie Loke mówił, że porozumienie będzie dotyczyć 18-miesięcznego okresu.