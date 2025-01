USA: Samolot pasażerski zderzył się w powietrzu ze śmigłowcem wojskowym

Na pokładzie śmigłowca wojsk lądowych Black Hawk miało znajdować się trzech członków załogi. Śmigłowiec nie przewoził żadnego przedstawiciela władz ani wysokiego rangą oficera armii – informuje przedstawiciel Pentagonu.



Black Hawk, który uczestniczył w kolizji, wystartował z bazy Fort Belvoir w Wirginii, która znajduje się na południowy-zachód od lotniska w Waszyngtonie. Z kolei samolot PSA Airlines, który zderzył się ze śmigłowcem, to Bombardier CRJ700.



Amerykańskie media informują, że samolot spadł do rzeki Potomac i złamał się na pół. Śmigłowiec, uczestniczący w kolizji, również spadł do rzeki.



The helicopter that was involved in the crash is near the plane, upside down in the water, US media report.

Waszyngton: Samolot zderzył się ze śmigłowcem w czasie podchodzenia do lądowania

Do zderzenia miało dojść, gdy samolot PSA Airlines podchodził do lądowania na lotnisku w Waszyngtonie – informuje amerykańska Federalna Agencja Lotnictwa (FAA). Z relacji świadków wynika, że samolot podchodził do lądowania późnym wieczorem, gdy nagle zaczął przechylać się na bok, a w rejonie dolnej części kadłuba widać było iskry (prawdopodobnie był to skutek zderzenia ze śmigłowcem).