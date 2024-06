Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano, dzień po tym jak Orbán oglądał występ reprezentacji Węgier na Euro 2024 przeciwko Szkocji. Węgrzy w doliczonym czasie zdobyli zwycięską bramkę, przez co wciąż mają szansę na awans do fazy pucharowej. Będzie to jednak uzależnione od wyników w innych grupach.



Oddział motocyklowy policji drogowej w Stuttgarcie eskortował Orbána na lotnisko, kiedy 69-letnia kobieta kierująca autem marki BMW, nieświadoma, że skrzyżowanie jest zamknięte dla kolumny z premierem Węgier, próbowała skręcić, zderzając się z funkcjonariuszem jadącym na motocyklu.



Śmiertelny wypadek podczas eskortowania Viktora Orbána. Nie żyje policjant

W wyniku zderzenia policyjny motocykl uderzył w innego policjanta, jadącego swoim jednośladem. 61-letni policjant z pierwszego motocykla zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń. Drugi, 27-letni, został ciężko ranny.

„Jesteśmy głęboko zszokowani wypadkiem z udziałem naszych kolegów. Tragiczne okoliczności śmierci naszego kolegi wprawiają nas w osłupienie i uderzają do głębi całą policję w Stuttgarcie. Nasze myśli są z jego rodziną, bliskimi i przyjaciółmi. Przesyłamy życzenia szybkiego powrotu do zdrowia naszemu koledze, który również odniósł poważne obrażenia w wypadku" - stwierdził w wydanym oświadczeniu Markus Eisenbraun, szef lokalnej policji.