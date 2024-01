Podlasie: Wypadek wojskowej ciężarówki. Poszkodowanych 11 żołnierzy

Do zdarzania miało dojść w poniedziałek chwilę po godzinie 9.00 na drodze powiatowej w okolicy miejscowości Starzyna w gminie Dubicze Cerkiewne – podaje Polsat News. Wstępne ustalenia wskazują, że z oblodzonej drogi na pobocze wypadła ciężarówka, w której znajdowało się 15 osób. Auto miało później uderzyć w drzewo.

11 żołnierzy poszkodowanych w wypadku wojskowej ciężarówki

Jak powiedział kpt. Szymon Głazowski z Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego (WZZ) Podlasie, w wypadku poszkodowanych zostało 11 żołnierzy. Osoby te mają mieć różne obrażenia, ale na szczęście życie żadnej z nich nie jest zagrożone. Głazowski podziękował także służbom za szybką i sprawną akcję ratunkową.

Jak powiedział w rozmowie z Polsat News młodszy brygadier Piotr Sienkiewicz z PSP w Hajnówce, „wojskowy Star wjechał do rowu i uderzył w drzewo”. - Znajdowało się w nim 15 osób. Wszyscy poszkodowani mieli być przytomni. Zabrano ich do szpitala. Ze wstępnych informacji wynika, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - podkreślił. - Na miejscu działały 4 zespoły PSP, 4 zespoły ratownictwa medycznego oraz 2 zespoły Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - dodał.

Żubry potrącone przez samochód wojskowy

To nie pierwszy raz, kiedy w ostatnim czasie dochodzi do incydentu związanego z pojazdem wojskowym. Na początku stycznia, między Białowieżą a Hajnówką doszło do wypadku – ciężarowy pojazd wojskowy potrącił dwa żubry. Jak informowała Żandarmeria Wojskowa, kierowca wojskowej ciężarówki nie zdążył wyhamować i potrącił dwa żubry. Jedno zwierzę zginęło na miejscu, drugie zaś trzeba było dobić. - Żołnierze wydziału Żandarmerii Wojskowej w Białymstoku zajmują się wyjaśnianiem sprawy - mówił w rozmowie z Wirtualną Polską kapitan Iwo Sawa, rzecznik Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie. W wypadku, do którego doszło w województwie Podlaskim nie ucierpiał kierowca wojskowej ciężarówki.