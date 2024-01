W Indonezji zderzyły się pociągi. Są ofiary

Łącznie pociągami podróżowało 478 pasażerów. 28 osób trafiło do szpitali.



Przyczyna wypadku nie jest na razie znana, ale operator połączeń kolejowych, PT KAI oraz władze prowincji zapowiedziały przeprowadzenie dochodzenia, wraz z urzędnikami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo transportu w Indonezji.



Kolizje pociągów zdarzają się w Indonezji często, zwłaszcza na skrzyżowaniach linii kolejowych — podaje AP.

Indonezyjski rząd wydał miliardy dolarów na poprawę stanu infrastruktury w kraju — zauważa agencja. Od października w Indonezji działa uruchomiona kosztem 7,3 mld dolarów kolej szybkich prędkości, pierwsza tego typu kolej w Azji południowo-wschodniej. Na razie pociągi szybkich prędkości kursują na odcinku o długości 142 km. Uruchomienie kolei szybkich prędkości skróciło czas podróży z Dżakarty do Bandung z trzech godzin do ok. 40 minut — podaje AP.