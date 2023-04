Sąd: Żurek ma pracować tam, gdzie przeniosła go Pawełczyk-Woicka

Sędzia Waldemar Żurek ma orzekać w wydziale, do którego skierował go Sąd Okręgowy w Krakowie - tak wynika z orzeczenia, które wydał w piątek trzyosobowy skład sędziowski Sądu Okręgowego w Katowicach po rozpatrzeniu skargi krakowskiego sądu na wydane w I instancji postanowienie o przywróceniu Żurka do pracy w macierzystym wydziale.