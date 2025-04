Prieto nie chciał spekulować na temat tego, co spowodowało skoki napięcia i nie chciał spekulować, czy mogło to być spowodowane cyberatakiem.



- W tym momencie nic nie pozwala nam powiedzieć, że doszło do jakiegoś sabotażu czy cyberataku – oświadczyła wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, była minister ds. transformacji energetycznej Hiszpanii Teresa Ribera. Dodała, że przyczyny awarii, którą określiła jako „jedną z najpoważniejszych w Europie od dłuższego czasu” musi być dokładnie zbadana.



Portugalski operator sieci E-Redes oświadczył, że do blackoutu doszło ze względu na „problem z europejską siecią energetyczną”. Do awarii miały doprowadzić zakłócenia napięcia.



W 2003 roku Włochy zostały pozbawione prądu przez drzewo w Szwajcarii

„Politico” przypomina, że sprzeciw Hiszpanii wobec operacji odwetowej Izraela w Strefie Gazy oraz poparcie dla walczącej z Rosją Ukrainy czyni z Hiszpanii potencjalny cel do cyberataków. Sprawą awarii zajmuje się hiszpańskie Połączone Dowództwo ds. Cyberprzestrzeni, które podlega Sztabowi Generalnemu.



W przeszłości dochodziło już jednak do dużych przerw w dostawach prądu wywołanych niewielkimi zakłóceniami w funkcjonowaniu sieci. W 2003 roku całe Włochy zostały pozbawione prądu, po tym jak linia wysokiego napięcia w Szwajcarii została uszkodzona przez drzewo. Awaria linii zmusiła operatorów do przekierowania mocy na inną linię (San Bernardino), która również uległa przeciążeniu. W efekcie doszło do kaskadowego wyłączenia kolejnych połączeń międzysystemowych między Szwajcarią, Francją a Włochami, skutkując całkowitą izolacją włoskiej sieci