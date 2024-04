Daleko do równych zarobków kobiet i mężczyzn na Wyspach

Bank HSBC podał, że w 2023 r. różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn we wszystkich brytyjskich oddziałach wyniosła 43,2 proc., a rok wcześniej 45,2 proc. Ponad połowę załogi stanowią tam kobiety, 62 proc. jest zatrudniona na niższych stanowiskach, według stanu na 5 kwietnia 2023 niecała jedna trzecia z nich była na kierowniczych stanowiskach, o 1,4 pkt proc. więcej niż rok wcześniej. W Morgan Stanley różnica w wynagrodzeniach zmalała w 2023 r. do 40,1 proc. z 40,8 proc., w Barclays Bank o 2,3 pkt proc. do 33,6 proc., JP Morgan poprawił się o 1,5 pkt do 26,1 proc., a w lutym 2024 udział kobiet na wyższych stanowiskach wyniósł 29,5 proc. i był najwyższy od 2018 r. Standard Chartered zmniejszył najbardziej tę różnicę do 22 proc. w 2023 r. z 29 proc. rok wcześniej, zwiększył też proporcję szefowych do 32,5 proc. na koniec 2023 r. z 25 proc. w grudniu 2016.

Czytaj więcej Finanse Domowe Kobiety wciąż zarabiają mniej niż mężczyźni. W tych branżach różnice są największe Według opracowania GUS największe różnice w zarobkach między kobietami i mężczyznami dotyczą finansów i ubezpieczeń. Ale też w sfeminizowanym świecie ochrony zdrowia zarobki panów są wyższe o jedną siódmą.

Firmy ubezpieczeniowe i zarządzające aktywami zmniejszyły różnicę płacową do 21,3 proc. w 2023 r. z 24,3 proc., np. Aberdeen o 3,9 pkt do 24,8 proc., ale z kolei Legal & General zwiększyła ją do 21,3 proc. z 20,9.

Mniej kobiet zajmuje kierownicze stanowiska

Wszystkie podmioty przyznały, że mniej kobiet zajmuje kierownicze stanowiska i że podejmują kroki, aby rozwiązać tę kwestię. Rząd ogłosił w marcu 2016 Kartę Kobiet w Finansach Jej Królewskiej Mości, która miała zachęcać sektor usług finansowych do poprawy równowagi płci na wyższych stanowiskach. Do dziś kartę podpisało ponad 400 podmiotów zatrudniających ok. 1,3 mln pracowników.

Z dorocznego przeglądu think tanku New Financial opublikowanego w marcu wynika, że sygnatariusze tej Karty zwiększyli udział kobiet na wyższych stanowiskach do średniej 35 proc. z 34 proc. w 2022 r. W tym tempie równowaga płci nastąpi dopiero w 2038 r. i to nie w każdym sektorze.