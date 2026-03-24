Reklama

Infrastruktura pod presją czasu i kosztów

Polska stoi dziś przed kumulacją dużych projektów infrastrukturalnych, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarki i konkurencyjności kraju. O wyzwaniach związanych z ich realizacją będą rozmawiać uczestnicy 18. Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, do którego pozostał niespełna miesiąc (22–24 kwietnia 2026 r.).

Publikacja: 24.03.2026 00:00

Materiał powstał we współpracy z Grupą PTWP

Skala inwestycji w transport, energetykę i infrastrukturę publiczną – od modernizacji sieci kolejowej i drogowej po rozwój infrastruktury energetycznej – rośnie, ale wraz z nią rosną również wyzwania związane z ich realizacją.

Największym z nich pozostaje efektywne zarządzanie procesami inwestycyjnymi w warunkach ograniczonych zasobów, zarówno finansowych, jak i wykonawczych. W obliczu kończącej się perspektywy unijnych funduszy coraz większego znaczenia nabiera pytanie o nowe modele finansowania oraz udział kapitału prywatnego w realizacji projektów publicznych.

Kluczowe pozostaje także usprawnienie procedur, od zamówień publicznych po decyzje administracyjne, oraz lepsza koordynacja inwestycji na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Bez tego trudno będzie skrócić czas realizacji projektów i ograniczyć ryzyko ich opóźnień.

Coraz większą rolę odgrywa również local content, czyli udział krajowych firm w realizacji inwestycji. Wzmocnienie potencjału polskich przedsiębiorstw może przełożyć się nie tylko na rozwój rynku wewnętrznego, ale także na ich ekspansję zagraniczną.

Reklama
Reklama

„Rzeczpospolita" jest patronem medialnym Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2026

Reklama
Reklama
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama