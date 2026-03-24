Infrastruktura pod presją czasu i kosztów

Skala inwestycji w transport, energetykę i infrastrukturę publiczną – od modernizacji sieci kolejowej i drogowej po rozwój infrastruktury energetycznej – rośnie, ale wraz z nią rosną również wyzwania związane z ich realizacją.

Największym z nich pozostaje efektywne zarządzanie procesami inwestycyjnymi w warunkach ograniczonych zasobów, zarówno finansowych, jak i wykonawczych. W obliczu kończącej się perspektywy unijnych funduszy coraz większego znaczenia nabiera pytanie o nowe modele finansowania oraz udział kapitału prywatnego w realizacji projektów publicznych.

Kluczowe pozostaje także usprawnienie procedur, od zamówień publicznych po decyzje administracyjne, oraz lepsza koordynacja inwestycji na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Bez tego trudno będzie skrócić czas realizacji projektów i ograniczyć ryzyko ich opóźnień.

Coraz większą rolę odgrywa również local content, czyli udział krajowych firm w realizacji inwestycji. Wzmocnienie potencjału polskich przedsiębiorstw może przełożyć się nie tylko na rozwój rynku wewnętrznego, ale także na ich ekspansję zagraniczną.