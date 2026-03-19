- Przed nami dzień pełen debat o inwestycjach, przyszłości rynku kapitałowego, nowych sektorach gospodarki oraz roli długoterminowego kapitału w rozwoju Polski - dodał Cezary Szymanek.
- Spotykamy się w dniu ważnego wydarzenia dla sektora finansów i rynku kapitałowego. Doceniając znaczenie Gali "Byki i Niedźwiedzie" postanowiliśmy wykreować dodatkową wartość. I tak powstało Forum Rynku Finansowego - powiedział Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, większościowego akcjonariusza w Gremi Media SA, wydawcy „Rzeczpopsolitej” i „Parkietu”.
- Wątki dzisiejszej debaty będą kontynuowane i rozwijane w ramach tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego, na który serdecznie zapraszamy – do Katowic – to już niedługo, 22-24 kwietni - dodał prezes Wojciech Kuśpik.
Sesję inauguracyjną Forum Rynku Finansowego, zatytułowaną „Państwo a rynek kapitałowy – partnerstwo czy napięcie?” rozpoczęło wystąpienie ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego.
- Partnerstwo i dialog z rynkiem kapitałowym jest dla nas kluczowy. Najlepsze rozwiązania dla rynku kapitałowego musimy wypracowywać wspólnie. Gdy napięcia geopolityczne rosną, znaczenie dialogu i wzajemne zaufanie są absolutnie kluczowe - powiedział minister Domański.
- Polska w ten burzliwy okres wchodzi z mocnymi makroekonomicznymi fundamentami. Zachowujemy jednak czujność i jesteśmy gotowi na różne scenariusze. W takich momentach jak ten szczególnie dobrze widać, że odporność gospodarki buduje się wspólnym wysiłkiem - sektora prywatnego i sektora publicznego - dodał minister finansów i gospodarki.
- Działamy wyjątkowych okolicznościach, ale też z kilku rzeczy możemy być wspólnie dumni. Po latach stagnacji nasz rynek kapitałowy wyraźnie się ożywia. Wartość obrotów w ubiegłym roku to 470 miliardów złotych, to przecież najwyższy wynik w historii. Myślę, że rynki doceniają przejrzystość i profesjonalne zarządzanie spółkami Skarbu Państwa. Nie jest przypadkiem, że w ubiegłym roku liderami wzrostów były podmioty kontrolowane przez Skarb Państwa - powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
- Być może jeszcze ważniejsza zmiana zachodzi gdzie indziej. Polacy znów zaczynają ufać rynkowi, chcą oszczędzać i inwestować. Na koniec lutego liczba rachunków maklerskich przekroczyła 2,6 mln, rośnie również liczba uczestników PPK, do 4,3 miliona. To w mojej ocenie wyraźny sygnał odbudowy zaufania wokół rynku kapitałowego i tego zaufania nie wolno nam zmarnować - mówił minister Domański podczas Forum Rynku Kapitałowego.
Już po raz 32. dziennikarze i redaktorzy „Parkietu”, najstarszego dziennika finansowego, uhonorują ekstraklasę rynku kapitałowego nagrodą „Byki i Niedźwiedzie”. Ceremonia wręczenia odbędzie się 19 marca w siedzibie warszawskiej giełdy i po raz pierwszy będzie ukoronowaniem całodniowego wydarzenia - Forum Rynku Finansowego, czyli rozmowy z kluczowymi decydentami oraz panele o rynku kapitałowym, finansowaniu inwestycji, przyszłości GPW i najbardziej perspektywicznych sektorach gospodarki.
„Byki i Niedźwiedzie” zostaną przyznane za dokonania w 2025 r., roku pełnym wyzwań i zwrotów akcji, jeśli chodzi o otoczenie makroekonomiczne i geopolityczne - wymieńmy tylko uzyskanie prezydentury USA przez Donalda Trumpa, wojny celne, a w Polsce serię obniżek stóp procentowych. Pod względem zwrotów z akcji był to jednak dla inwestorów, którzy postawili na warszawski parkiet, rok wyśmienity. Indeks WIG zyskał aż 47 proc., najwięcej od 1996 r. Indeks WIG20 wzrósł o ponad 45 proc., mWIG40 o prawie 34 proc., a sWIG80 o przeszło 25 proc. Zachodnie giełdy zostały w tyle.
„Byki i Niedźwiedzie” to kilka żelaznych kategorii, a także ciągłe udoskonalanie formuły. W tym roku pierwszy raz nominujemy spółki za relacje inwestorskie. Mówiąc w skrócie, dobra komunikacja jest fundamentem rynku kapitałowego. Podstawą tej kategorii jest ranking, jaki już od ponad dekady „Parkiet” przygotowuje, ankietując analityków i inwestorów. O statuetkę zawalczą Bank Millennium, CD Projekt i LPP (nominowanych w każdej kategorii podajemy w kolejności alfabetycznej).
Czytaj więcej
Tak jak w ostatnich kilku latach, również i w tym roku specjalna nagroda zostanie wręczona osobowości rynku.
O tytuł prezesa roku konkurują Grzegorz Brona (Creotech Instruments) - który łączy naukę z innowacyjnym biznesem, Michał Gajewski (Santander BP) - pod którego przewodnictwem bank zręcznie łączył intensywną pracę związaną ze zmianą akcjonariusza (Grupa Erste) z realizacją strategii i założeń biznesowych, a także Ryszard Zawieruszyński (Dadelo), pod którego sterami dystrybutor jednośladów i akcesoriów rowerowych dynamicznie rośnie.
Nominacje dla spółek podzielone są tradycyjnie na kategorie pod względem głównych indeksów giełdowych. Trzeba podkreślić, że najlepsze firmy przyniosły inwestorom znacznie większe zwroty niż indeksy - trzycyfrowe stopy nie należały do rzadkości. Kapituła brała pod uwagę nie tylko zwroty będące wynikiem wzrostu kursu akcji i wypłaconych dywidend, ale także całokształt dokonań i wypracowanych wyników finansowych.
Z grona największych spółek, czyli indeksu WIG20, nominowane zostały KGHM - beneficjent rekordowych notowań miedzi i srebra, mBank - którego biznes w kluczowych segmentach wyraźnie przyspieszył, oraz Orlen - którego kapitalizacja pierwszy raz w historii przebiła 100 mld zł.
Czytaj więcej
O tytuł spółki roku z indeksu mWIG40 zawalczą Asseco Poland - którego portfel zleceń puchł, a w akcjonariacie pojawił się zagraniczny inwestor, Develia - która konsekwentnie zwiększała sprzedaż mieszkań i rozwijała się przez przejęcia oraz GPW - beneficjentka hossy i związanych z nią wysokich obrotów.
O tytuł spółki roku z indeksu sWIG80 zawalczą Dadelo - dynamicznie zwiększająca skalę biznesu, Polimex Mostostal - powstała niczym feniks gwiazda branży budowlanej oraz Selena FM - konsumująca owoce śmiałych przejęć.
Statuetka trafi też do najlepszej spółki z NewConnectu - nominowanymi są Kolejkowo, Niewiadów Polska Grupa Militarna oraz Scanway.
Kategoria debiut roku jest już rozstrzygnięta - statuetka trafi do Diagnostyki. Wartość oferty największej sieci laboratoriów medycznych wyniosła 1,7 mld zł - to jedno z największych IPO w historii polskiej giełdy. Na debiucie kurs poszedł w górę o prawie 20 proc.
O tytuł domu maklerskiego roku konkurują Biuro Maklerskie mBanku, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska oraz XTB.
Szansę, by zostać TFI roku, mają: Esaliens TFI, Rockbridge TFI i TFI PZU.
Do miana ekonomisty roku pretendują Michał Dybuła (BNP Paribas Bank Polska) i Grzegorz Maliszewski (Bank Millennium).
We wprowadzonej w 2025 r. kategorii makler roku redakcja nominowała Marcina Borciucha (Biuro Maklerskie PKO Bank Polski), Mateusza Choromańskiego (Santander Biuro Maklerskie) i Pawła Szczepańskiego (Trigon Dom Maklerski).
Analitykiem roku zostanie Sobiesław Kozłowski (Ipopema Securities), Mateusz Namysł (Biuro Maklerskie PKO Bank Polski) albo Emil Popławski (Biuro Maklerskie Pekao).
„Byki i Niedźwiedzie” to nie wszystko, po raz 21. przyznamy „Złote Portfele” najskuteczniejszym zarządzającym funduszami, w tym OFE i PPK. Zeszły rok miał, co prawda, trudniejsze momenty, jednak ostatecznie fundusze wypracowały dla swoich uczestników rewelacyjne stopy zwrotu.
Fundusz akcji polskich
Fundusz akcji zagranicznych
Fundusz mieszany polski
Fundusz polskich papierów dłużnych
Fundusz zagranicznych papierów dłużnych
Fundusz rynku surowców
Fundusz PPK
Otwarty fundusz emerytalny
Prezes roku
Spółka roku z indeksu WIG20
Spółka roku z indeksu mWIG40
Spółka roku z indeksu sWIG80
Spółka roku z rynku NewConnect
Debiut roku
Relacje inwestorskie
Dom maklerski roku
TFI roku
Ekonomista roku
Makler roku
Analityk roku
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas