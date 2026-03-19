- Polska w ten burzliwy okres wchodzi z mocnymi makroekonomicznymi fundamentami. Zachowujemy jednak czujność i jesteśmy gotowi na różne scenariusze. W takich momentach jak ten szczególnie dobrze widać, że odporność gospodarki buduje się wspólnym wysiłkiem - sektora prywatnego i sektora publicznego - dodał minister finansów i gospodarki.

- Działamy wyjątkowych okolicznościach, ale też z kilku rzeczy możemy być wspólnie dumni. Po latach stagnacji nasz rynek kapitałowy wyraźnie się ożywia. Wartość obrotów w ubiegłym roku to 470 miliardów złotych, to przecież najwyższy wynik w historii. Myślę, że rynki doceniają przejrzystość i profesjonalne zarządzanie spółkami Skarbu Państwa. Nie jest przypadkiem, że w ubiegłym roku liderami wzrostów były podmioty kontrolowane przez Skarb Państwa - powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

- Być może jeszcze ważniejsza zmiana zachodzi gdzie indziej. Polacy znów zaczynają ufać rynkowi, chcą oszczędzać i inwestować. Na koniec lutego liczba rachunków maklerskich przekroczyła 2,6 mln, rośnie również liczba uczestników PPK, do 4,3 miliona. To w mojej ocenie wyraźny sygnał odbudowy zaufania wokół rynku kapitałowego i tego zaufania nie wolno nam zmarnować - mówił minister Domański podczas Forum Rynku Kapitałowego.

Nagrody „Parkietu”

Już po raz 32. dziennikarze i redaktorzy „Parkietu”, najstarszego dziennika finansowego, uhonorują ekstraklasę rynku kapitałowego nagrodą „Byki i Niedźwiedzie”. Ceremonia wręczenia odbędzie się 19 marca w siedzibie warszawskiej giełdy i po raz pierwszy będzie ukoronowaniem całodniowego wydarzenia - Forum Rynku Finansowego, czyli rozmowy z kluczowymi decydentami oraz panele o rynku kapitałowym, finansowaniu inwestycji, przyszłości GPW i najbardziej perspektywicznych sektorach gospodarki.

„Byki i Niedźwiedzie” zostaną przyznane za dokonania w 2025 r., roku pełnym wyzwań i zwrotów akcji, jeśli chodzi o otoczenie makroekonomiczne i geopolityczne - wymieńmy tylko uzyskanie prezydentury USA przez Donalda Trumpa, wojny celne, a w Polsce serię obniżek stóp procentowych. Pod względem zwrotów z akcji był to jednak dla inwestorów, którzy postawili na warszawski parkiet, rok wyśmienity. Indeks WIG zyskał aż 47 proc., najwięcej od 1996 r. Indeks WIG20 wzrósł o ponad 45 proc., mWIG40 o prawie 34 proc., a sWIG80 o przeszło 25 proc. Zachodnie giełdy zostały w tyle.

Nagrody „Byki i Niedźwiedzie” dla elity rynku kapitałowego. Żelazne kategorie i nowości

„Byki i Niedźwiedzie” to kilka żelaznych kategorii, a także ciągłe udoskonalanie formuły. W tym roku pierwszy raz nominujemy spółki za relacje inwestorskie. Mówiąc w skrócie, dobra komunikacja jest fundamentem rynku kapitałowego. Podstawą tej kategorii jest ranking, jaki już od ponad dekady „Parkiet” przygotowuje, ankietując analityków i inwestorów. O statuetkę zawalczą Bank Millennium, CD Projekt i LPP (nominowanych w każdej kategorii podajemy w kolejności alfabetycznej).