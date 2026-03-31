O tym, jak pogodzić cele klimatyczne z konkurencyjnością europejskiej gospodarki, będą rozmawiać uczestnicy 18. Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (22–24 kwietnia 2026).

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną otwiera nowe możliwości dla przemysłu, energetyki czy sektora technologii. Zielone inwestycje stają się impulsem dla innowacji, tworzenia miejsc pracy i budowy nowych przewag konkurencyjnych. Kluczowe znaczenie ma jednak skala i tempo wsparcia, zarówno ze strony funduszy unijnych, jak i kapitału prywatnego.

Jednocześnie rosną wyzwania związane z polityką klimatyczną. Dążenie do neutralności emisyjnej w Unii Europejskiej oznacza konieczność dostosowania się do nowych regulacji, które w różnym stopniu obciążają poszczególne gospodarki. Pytanie, czy możliwe jest osiągnięcie ambitnych celów klimatycznych bez osłabienia konkurencyjności przemysłu, pozostaje jednym z kluczowych tematów debaty.

Istotnym elementem transformacji jest także zielone finansowanie. Taksonomia UE, nowe wymogi raportowania ESG czy dostęp do funduszy modernizacyjnych zmieniają zasady pozyskiwania kapitału. Dla wielu firm, szczególnie mniejszych, oznacza to zarówno nowe szanse, jak i bariery.

Do Europejskiego Kongresu Gospodarczego pozostał niespełna miesiąc. W obliczu rosnących ambicji klimatycznych i presji gospodarczej dyskusja o kierunkach zielonej transformacji nabiera szczególnego znaczenia.

