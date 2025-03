Rzeczpospolita jest patronem medialnym wydarzenia.

Od początku swojego istnienia EFR tworzy przestrzeń dla inspirujących debat, wymiany doświadczeń oraz nowych partnerstw, które mogą realnie wpłynąć na przyszłość polskiego rolnictwa.

Kluczowe zagadnienia

Nadchodzące Forum skupi uwagę uczestników między innymi wokół dwóch debat głównych. Pierwsza będzie dotyczyć przyszłości wspólnej polityki rolnej w kontekście nowej kadencji Parlamentu Europejskiego, a jej uczestnicy będą mówić o propozycjach działań mających zapewnić stabilność i konkurencyjność sektora rolnego w Polsce i Unii Europejskiej.

– Europejska polityka rolna stoi przed wielkimi wyzwaniami. Musimy wypracować skuteczne mechanizmy wsparcia, które pozwolą rolnikom rozwijać swoje gospodarstwa w sposób zrównoważony i efektywny, nie zapominając o kontekście bezpieczeństwa żywnościowego – mówi Krzysztof Podhajski, Prezes Zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, która jest głównym organizatorem wydarzenia.

Druga debata główna poświęcona będzie konkurencyjności polskiej gospodarki żywnościowej wobec wyzwań środowiskowych. Paneliści omówią cele Europejskiego Zielonego Ładu i ich wpływ na sektor spożywczy, szczególnie w kontekście inwestycji w zieloną energię, takich jak np. biogazownie. Podjęta zostanie także kwestia wymagań międzynarodowych konsumentów wobec polskich produktów rolno-spożywczych oraz wyzwań, jakie niesie wdrożenie regulacji ESG.

Jak co roku Organizatorzy zadbali o bogaty program paneli eksperckich, podczas których omawiane będą zagadnienia związane m.in. z rozwiązaniami mogącymi pomóc w ochronie kluczowych zasobów wodnych, które są niezbędne dla przyszłości rolnictwa, a także sposobami dotyczącymi raportowania ESG w ramach dyrektywy CSRD, z ich wpływem i konsekwencjami dla gospodarstw oraz przedsiębiorstw rolniczych. Paneliści podejmą też tematykę dotyczące zdrowia gleby, stosowania nowoczesnych metod regeneratywnych oraz finansowania działań przyjaznych środowisku. Dyskutowana będzie także ocena dotychczasowych ekoschematów i propozycje ich usprawnień. Jeden z paneli skupi się na innowacjach, które kształtują współczesną branżę – od sztucznej inteligencji i automatyzacji po wykorzystanie Internetu Rzeczy (IoT) i big data.

– Inwestowanie w nowe technologie to klucz do przyszłości rolnictwa. Digitalizacja i innowacyjne rozwiązania pozwalają rolnikom zwiększyć efektywność pracy i lepiej zarządzać zasobami naturalnymi – dodaje Krzysztof Podhajski.

Dyskusja obejmie także bariery systemowe, które ograniczają ekspansję na zagraniczne rynki oraz strategie, które mogą pomóc polskim producentom w skuteczniejszym konkurowaniu na arenie międzynarodowej.

Innymi ważnymi zagadnieniami będą: rola doradztwa rolniczego – zarówno publicznego, jak i komercyjnego – w modernizacji sektora, społeczne aspekty życia na wsi czy startupy rolnicze, odgrywające coraz większą rolę w rozwoju sektora agrobiznesu.

Strefa wystawiennicza

Jak co roku integralną częścią Forum będzie strefa wystawiennicza, w której zaprezentowane zostaną najnowsze technologie i narzędzia wspierające efektywność produkcji rolnej. Uczestnicy będą mieli nie tylko możliwość zdobycia praktycznej wiedzy, ale również nawiązania wartościowych kontaktów biznesowych z liderami branży.

Europejskie Forum Rolnicze gromadzi rokrocznie w Jasionce ponad 3000 uczestników z Polski i zagranicy, tworząc wyjątkowe miejsce do prowadzenia dialogu między nauką, biznesem i praktyką. Inspirujące dyskusje, prezentacje nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz okazje do nawiązywania nowych relacji biznesowych sprawiają, że Forum stało się jednym z kluczowych punktów w kalendarzu sektora rolno-spożywczego. W tym roku wpisanym także w harmonogram wydarzeń związanych z prezydencją Polski w Unii Europejskiej.

Co istotne, Europejskie Forum Rolnicze to nie tylko platforma dialogu, ale także płaszczyzna do kreowania rozwiązań kluczowych dla przyszłości polskiego i europejskiego rolnictwa. Postępujące zmiany klimatyczne oraz rosnące oczekiwania konsumentów wymuszają konieczność wspólnej dyskusji, współpracy oraz generowania innowacyjnych pomysłów. Z tego powodu organizatorzy EFR stworzyli unikalną możliwość wymiany doświadczeń i budowania strategii, które pozwolą skutecznie odpowiadać na zmieniające się potrzeby rynku oraz środowiska.

Wydarzenie dodatkowe

Tegorocznej edycji Europejskiego Forum Rolniczego towarzyszyć będą trzy wydarzenia. Pierwsze z nich to II edycja Turnieju Rolnictwa Cyfrowego - nowatorska inicjatywa stworzona z myślą o uczniach szkół średnich, której głównym celem jest popularyzacja wiedzy o rolnictwie 4.0 oraz inspirowanie młodzieży do zgłębiania tematyki nowoczesnych technologii stosowanych w branży rolnej. Wszystko po to, aby przyszłe kadry sektora rolnego były nie tylko przygotowane na współczesne wyzwania, ale także aktywnie uczestniczyły w ich rozwiązywaniu, przyczyniając się do dalszego rozwoju i innowacyjności polskiego rolnictwa. Przekonanie, że konkurencyjna i nowoczesna gospodarka rolna zaczyna się od solidnej edukacji, stanowi fundament tej inicjatywy.

Drugim wydarzeniem towarzyszącym EFR jest organizowana w ramach kooperacji z Fundacją 9 Sił Wystawa „Żywe Obrazy”. To unikalna inicjatywa, w której mieszkańcy gminy Jeleśnia odtworzyli ikoniczne dzieła polskiego malarstwa, ukazując ich ponadczasowy charakter w kontekście współczesnej wsi. Inspiracją dla projektu były obrazy Józefa Chełmońskiego, Aleksandra Gierymskiego, Wlastimila Hofmana, Jacka Malczewskiego i Antoniego Piotrowskiego – malarzy, którzy w swoich dziełach uchwycili ducha polskiej wsi, jej rytm życia, piękno oraz tajemniczość. Projekt łączy historię z teraźniejszością, oddając hołd malarstwu, a zarazem ukazując, jak wiele z jego przekazu pozostaje aktualne.

Ponadto, z okazji 20-lecia „Tygodnika Poradnika Rolniczego”, organizowana jest specjalna edycja konkursu „Innowacyjny Rolnik 20-lecia TPR”, współtworzona z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej. Konkurs skierowany jest do rolników w trzech kategoriach: sprzedaż produktów rolnych bezpośrednio z gospodarstwa, innowacyjne gospodarstwo rodzinne oraz innowacyjne przedsiębiorstwo rolne. Laureaci otrzymają nagrody, w tym laptopy oraz zestawy DropSight do pomiaru pokrycia roślin cieczą roboczą podczas oprysku, o łącznej wartości 20 tys. zł. Wręczenie nagród odbędzie się podczas Forum.

Tegoroczna edycja wydarzenia, wzorem poprzednich lat, odbywa się przy ścisłej współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, czego potwierdzeniem jest honorowy patronat, który objął nad Forum Czesław Siekierski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Impreza organizowana jest przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy ze spółką Agro Promotion.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Rejestracja na EFR prowadzona jest pod adresem: https://forum-jasionka.pl/formularz-zgloszeniowy/.

