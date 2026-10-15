Zawiadomienia złożone przez komisarza wyborczego w Krakowie dotyczyły komitetów Mariana Banasia oraz Bartosza Bocheńczaka z Konfederacji. Na listach obu komitetów zakwestionowano po kilka tysięcy pozycji z różnych powodów formalnych. Wśród nich znalazły się podpisy przypisane osobom, które już nie żyły.

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Śledczy sprawdzą, kto przekazał listy z podpisami osób zmarłych

Według informacji Radia ZET dochodzenie dotyczące list poparcia Mariana Banasia formalnie wszczęto 13 października. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie prok. Tomasz Waszczuk, przekazał, że w tym samym dniu zaplanowano też przesłuchanie przedstawiciela komitetu Banasia. Prokuratura zapowiada kolejne przesłuchania i czynności, które mają pomóc ustalić, kto i kiedy dostarczył listy z zakwestionowanymi podpisami.

Sprawa komitetu Bocheńczaka umorzona

W sprawie list komitetu Bartosza Bocheńczaka śledczy potwierdzili, że podpisy osób zmarłych faktycznie zostały podrobione. Nie zdołali jednak ustalić, kto przekazał te dokumenty do komitetu. Z uwagi na to, że nie udało się wykryć sprawców, 1 października postępowanie umorzono.

Jak wyjaśnia prokuratura, zbieraniem i przekazywaniem list zajmowało się co najmniej kilkadziesiąt osób. Osoby dostarczające formularze do komitetu nie podpisywały ich swoim nazwiskiem, co uniemożliwiło ustalenie, kto odpowiadał za przekazanie konkretnych list.