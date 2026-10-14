Katie Zacharia po raz pierwszy wystąpiła w nowej roli we wtorek, 13 października. Podczas konferencji często czytała z kartki, a do zadawania pytań dopuściła przedstawicieli tylko trzech redakcji – tych, które są przychylne Trumpowi.

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Media i internet nie szczędziły słów krytyki nowej rzecznicze

Na początku wystąpienia Zacharia podziękowała Trumpowi za zaufanie i zapewniła, że od dawna chciała dla niego pracować. Następnie, często czytając z kartki, chwaliła prezydenta za jego osiągnięcia gospodarcze i realizację obietnic. Przekonywała również, że jego wiece przyciągają tłumy, a „kraj doświadcza energii i entuzjazmu niespotykanych dotąd w historii wyborów w połowie kadencji”. Zapowiedziała też, że Trump zapewni bezpieczeństwo zachodniej półkuli „na całe stulecia”.

Pochwały pod adresem Trumpa spotkały się z ironiczną reakcją mediów. „The Independent” ocenił, że Zacharia czytała tak, jakby po raz pierwszy widziała przygotowany tekst, a zapewnienia o energii prezydenta i tłumach na wiecach brzmiały niewiarygodnie. AP News zarzucił rzeczniczce, że nie przedstawiła prawie żadnych konkretów, a zamiast tego poświęciła znaczną część wystąpienia na chwalenie Trumpa.

Podczas pytania o to, w jaki sposób zamierza godzić pracę z wychowywaniem dzieci, Zacharia zaliczyła wpadkę, o której później rozpisywały się media. Rzeczniczka powiedziała „mój prezydent”, po czym poprawiła się na „mój mąż”. Choć próbowała obrócić tę sytuację w żart, była wyraźnie speszona. Niedługo później zakończyła konferencję.

Biały Dom chwali „mocne otwarcie”

Publicystka „The Independent” Holly Baxter oceniła wystąpienie jako katastrofalny debiut. Stwierdziła również, że „jak na pierwszy dzień w nowej pracy, trudno było o gorszy przebieg wydarzeń”. W jej opinii Zacharia nie była w stanie wygłosić uwag z choćby odrobiną pewności siebie.

Słowa krytyki pojawiły się również w internecie. Była rzeczniczka Joe Bidena Jen Psaki we wpisie na platformie X porównała konferencję do skeczu z „Saturday Night Live”. Cytowany przez AP News anonimowy urzędnik Białego Domu ostrzegł natomiast, że Zacharia musi szybko się poprawić, jeśli chce utrzymać stanowisko.

Oficjalny przekaz administracji był zupełnie inny. W komunikacie Białego Domu podkreślono, że Zacharia poprowadziła konferencję z przekonaniem, prezentując historyczne sukcesy Trumpa. Oceniono jej występ jako mocny debiut i mocne otwarcie urzędowania. Sam prezydent, jak podała AP News, określił występ rzeczniczki jako „znakomity”.