W wyborach do Sejmu, które odbyły się 15 października, najwięcej głosów (35,38 proc.) uzyskało Prawo i Sprawiedliwość, ale nie będzie ono miało większości w Sejmie. Koalicję rządową może sformować za to dotychczasowa opozycja - Koalicja Obywatelska, Lewica oraz Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050, startujące w wyborach w ramach wspólnego komitetu Trzecia Droga.

Przemawiając w czasie IX Nadzwyczajnego Zjazdu Klubu Gazety Polskiej w Spale Jarosław Kaczyński dokonał analizy wyniku wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Zapowiedział też opracowanie planu „na dalsze działania - i te ofensywne, i te defensywne”.

- Mieliśmy do czynienia z szeregiem błędów z naszej strony - przyznał prezes PiS, nie wyjaśniając jednak, na czym błędy te polegały. - Takie jest życie, że błędy się popełnia - stwierdził jedynie. - Ale przede wszystkim Polska się rzeczywiście zmieniła i zmieniła się także struktura elektoratu w ciągu ostatnich kilku lat i ten proces będzie trwał. Musimy to brać pod uwagę. Jeżeli mamy znów zwyciężyć, to musimy zwyciężyć w tej Polsce innej, niż była jakiś czas temu - podsumowywał.



Prezes PiS: Mobilizacja wyborcza przeprowadzona w sposób brutalny i perfidny

- Do zwycięstwa prowadzi połączenie dwóch elementów, czynu i myśli. Czyn bez myśli bywa piękny, bohaterski, heroiczny, ale całkowicie bezskuteczny. Myśl bez czynu nie przynosi efektów, choć często bywa słuszna, przenikliwa - kontynuował Kaczyński, cytowany przez serwis niezalezna.pl.