Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki wyborów parlamentarnych 2023. W wyborach do Sejmu najwięcej głosów (35,38 proc. po zliczeniu danych z wszystkich obwodów głosowania) uzyskało Prawo i Sprawiedliwość, ale nie będzie ono miało większości w Sejmie. Koalicję rządową może sformować za to dotychczasowa opozycja - Koalicja Obywatelska, Lewica oraz Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050, startujące w wyborach w ramach wspólnego komitetu Trzecia Droga.

- Będziemy podejmować próby utworzenia rządu prawicowego - oznajmił w TV Trwam Piotr Uściński. - Myślę, że ludzie, którzy nie głosowali na Platformę – na kogo by nie głosowali – na pewno nie chcą, żeby Donald Tusk wrócił jako premier. Miejmy nadzieję, że to nie nastąpi i że uda się zawiązać koalicję Prawa i Sprawiedliwości - mówił wiceminister rozwoju i technologii.

Wiceminister z PiS: Porozumienie opozycji? Tylko na zasadzie podziału łupów

Gość telewizji ojca Rydzyka, do której przedstawiciele opozycji w ogóle nie są zapraszani, zaznaczył, że Zjednoczona Prawica chce kontynuować dotychczasową politykę obrony polskiej suwerenności, bezpieczeństwa oraz fundamentów cywilizacji łacińskiej.

– To są pewne warunki, które ktoś, kto chciałby z nami rządzić, musiałby spełnić - powiedział. - Natomiast do żadnych stanowisk ani innych elementów nie jesteśmy do końca przywiązani. Chcielibyśmy się z kimś dogadać. Czy to się uda? Zobaczymy ­– dodał.