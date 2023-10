PiS przyjął od początku całkowicie błędną strategię, opartą na dwóch fałszywych założeniach. Pierwsze – że da się osiągnąć trzecią kadencję samodzielnych rządów, w związku z czym można i należy niszczyć na wszelkie sposoby ewentualnych koalicjantów. Nie tylko Konfederację, ale też Trzecią Drogę. To zamyka dzisiaj drogę do rozmów z tą ostatnią. Może i w Trzeciej Drodze są chętni na taki układ, ale nie byłoby dla niego akceptacji wśród wyborców i to prawdopodobnie zamyka sprawę. Po drugie – że do osiągnięcia tego pierwszego celu wystarczy wykorzystać do maksimum własnych wyborców i w związku z tym nie trzeba sięgać po nikogo więcej.

Miarą porażki, może nawet klęski PiS jest wynik w liczbach bezwzględnych: choć frekwencja była rekordowa, partia rządząca dostała o około pół miliona głosów mniej niż w 2019 r. Jakie wnioski zostaną wyciągnięte? Obawiam się, że żadne, bo podstawowym powinna być wymiana lidera. A to, jak wiadomo, nie jest możliwe.

Autor jest publicystą „Do Rzeczy”