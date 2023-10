Międzynarodowi obserwatorzy wyborów wciąż bez akredytacji. Pilny apel do PKW i MSZ

Przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się 15 października, akredytacje od PKW i MSZ otrzymali tylko przedstawiciele OBWE i Rady Europ.

Nadal czekają na nie przedstawiciele EPDE - European Platform for Democratic Elections (Niemcy), Agora Election Observation (Estonia), EDDA - European Dialogue and Democracy Association (Norwegia), Silba - initiative for dialogue and democracy (Dania), SILC - Swedish International Liberal Centre (Szwecja) oraz ERASMUS project,,Eye of the Voter" (włosko-szwedzka).

PKW wyjaśnia opóźnienia w udzielaniu akredytacji wyższą niż zwykle liczbą zgłoszonych osób - przed czterema laty było ich 115, w tym roku - ponad 600.



- Procedura jest taka, że PKW wydaje zaświadczenia, ale w porozumieniu z MSZ, który te osoby weryfikuje - powiedział przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak