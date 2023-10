„Taki wynik oznacza co prawda, że wybory wygrywa Prawo i Sprawiedliwość, ale nie jest w stanie stworzyć rządu. Większość parlamentarną zdobywa w tym układzie blok partii opozycyjnych i to on rządziliby po wyborach” - pisze „Super Express”.

Instytut Badań Pollster przeprowadził sondaż w dniach 11-12 października br. metodą CAWI na próbie 1057 dorosłych Polaków.