O wynikach wewnętrznych sondaży w ostatnich dniach kampanii poinformowali Onet.pl członkowie sztabu Koalicji Obywatelskiej.

- Sytuacja w naszych badaniach jest dość stabilna. Jesteśmy bardzo blisko. O ostatecznym wyniku zdecyduje relatywnie niewielka liczba głosów. Zakładamy, że jest potencjał na zrównanie się lub nawet wyprzedzenie PiS. Wszystko będzie zależało od mobilizacji w niedzielę - relacjonują.

Dla opozycji ważne jest, by próg przekroczyły wszystkie ugrupowania, a największe wątpliwości dotyczyły Trzeciej Drogi, która jako koalicja (Polska 2050 - PSL) potrzebuje co najmniej 8 proc. głosów.

- Trzecia Droga trwale przekracza 10 proc., co jeszcze dwa tygodnie temu w naszych sondażach nie było takie oczywiste. To radykalnie zwiększa szanse na przejęcie większości przez opozycję. Choć uważam, że nawet jeśli PiS będzie mieć teoretyczną większość z Konfederacją, to nie stworzą rządu i mogą nas czekać tygodnie, a może nawet miesiące politycznej niestabilności - mówią członkowie KO.