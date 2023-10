Minister o przedwyborczych awariach z Profilem Zaufanym: to tylko prace sieciowe

Zdaniem ministra cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego nie ma jednak żadnej awarii. „W niedzielę wieczorem prowadzone były planowe prace sieciowe związane z przygotowaniem do tygodnia wyborczego. To zawsze wiąże się z czasową przerwą w dostępie do usług” – wyjaśnia nam minister Cieszyński. I dodaje, że rzekomy komunikat o pracach serwisowych, trwających do 28 października to „fake”.

O tym, że pomagające w wyborach systemy informatyczne działają poprawnie, napisał też dziś Janusz Cieszyński w serwisie X. „Wczoraj swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców sprawdzono ponad 300 tysięcy razy. Ponad 1,7 tys. gmin pobrało już skutecznie spis wyborców (testowo, ostateczne będą w przeddzień wyborów). Działają usługi pozwalające zmienić miejsce głosowania” – podkreślił minister.