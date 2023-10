Uderzenie w duopol to przygotowanie do poniedziałkowej debaty. Bezpartyjni liczą na powtórkę tzw. "efektu Zandberga". Czyli sytuacji z 2015 roku i debaty, w której dobre wystąpienie Adriana Zandberga przyniosło Razem przekroczenie bariery 3 proc. i zmieniło historię polskiej polityki. Tak przynajmniej spogląda się na te wydarzenia z perspektywy lat. I to jest cel, do którego dążą Bezpartyjni - że dobre wystąpienie Krzysztofa Maja przyniesie im sensację i przekroczenie progu 5 proc, co utoruje drogę do nowych scenariuszy po wyborach. Wiele zależy od tego, jak wypadnie sam Maj, który nie jest bliżej znany ogólnej opinii publicznej. Ina tym może też skorzystać. Zwłaszcza, jeśli Maj pokaże Bezpartyjnych jako realną alternatywę dla duopolu - również na tle Szymona Hołowni i Trzeciej Drogi, która gra w tych wyborach na podobnych nutach.