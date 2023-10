Debaty liderów politycznych miały tradycyjnie duże znaczenie w historii polskiej polityki. W 2015 roku wystąpienie Adriana Zandberga, debata Tusk-Kaczyński w 2007 roku czy debata prezydenta Komorowskiego z Andrzejem Dudą – to debaty, które miały wpływ na przebieg kampanii wyborczych. W ostatnich latach znaczenie debat zaczęło jednak się zmieniać, a liderzy polityczni bardziej nawołują do debat niż w nich uczestniczą. W 2020 nie doszło na przykład do debaty Andrzeja Dudy z Rafałem Trzaskowskim.

Reklama

Debata w TVP jedyną szansą dla opozycji, by dotrzeć do widzów tej stacji?

Debata w TVP może być jedyną okazją dla opozycji do przedstawienia swojego stanowisko wyborcom, którzy nie korzystają z innych źródeł informacji. Chociaż rynek medialny uległ od 2020 roku znacznemu przekształceniu, a rola mediów tradycyjnych spada na rzeczy Internetu nadal jest to cenna okazja do pokazania swojego stanowiska poza „bańką” własnych wyborców.

Czytaj więcej Publicystyka Dlaczego Tusk postanowił, że politycy PO wrócą do TVP? Decyzja lidera PO o powrocie polityków Koalicji Obywatelskiej do telewizji kiedyś publicznej, dziś rządowej jest spóźniona, ale dobra. Politycy bojkotując media, wyrządzają największą krzywdę ich odbiorcom i sobie.

To między innymi skłoniło kilka dni temu sztab KO, do podjęcia decyzji o powrocie niektórych polityków do programów w TVP. Donald Tusk również zastrzega, że może wystąpić w TVP, jeśli program – w tym przypadku mowa jest o „Gościu Wiadomości” – będzie emitowany na żywo.

Donald Tusk chce debatować z Jarosławem Kaczyńskim

W środę ma odbyć się spotkanie przedstawicieli sztabów w TVP dotyczące warunków debaty. Nasi rozmówcy z większości sił politycznych w tej kampanii w tej chwili zastrzegają, że dopiero po poznaniu warunków debaty będą podejmowane decyzje dotyczące tego, czy i kto będzie w niej uczestniczył. W przypadku Platformy Obywatelskiej Donald Tusk wielokrotnie już informował, że jest gotowy do debaty z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Taka debata – powtórka z tej w 2007 r. – dla PO umożliwiłaby utrzymanie politycznej polaryzacji na dwa główne obozy.