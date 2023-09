Czy kontrole na granicach z Niemcami sprawią, że młodzi zagłosują na opozycję?

Czytaj więcej Wybory Tusk mówi, że pod rządami PiS udało się jedno. Chodzi o Morawieckiego Donald Tusk w czasie spotkania z sympatykami w Bydgoszczy przestrzegał przed wyprowadzeniem Polski z UE przez PiS. Przewodniczący PO mówił też, że "nie wszystko jest złe co się dzieje pod rządami PiS-u", bo "Polska ma prawo do bez wątpienia jakiejś satysfakcji".

Lider PO Donald Tusk o strefie Schengen mówił w ubiegłym tygodniu w kontekście afery wizowej, do której opozycja ma wracać aż do wyborów. – To, co dziś wyprawia Kaczyński i PiS, może doprowadzić do tego, że Polska będzie nie tylko izolowana, ale że będzie znowu odgrodzona od reszty świata, w tym wypadku nawet nie przez ich głupotę, tylko pazerność i aferę wizową, która ma wiele aspektów, z korupcyjnym włącznie – przestrzegał w ubiegłym tygodniu w Lesznie przewodniczący PO.

Tusk o strefie Schengen mówił w Lesznie właśnie do młodych ludzi, w trakcie trasy Tuskobusa. I można spodziewać się, że ten komunikat będzie powtarzany jeszcze wielokrotnie. O ryzyku dla Polski, jeśli chodzi o strefę Schengen, mówił też niedawno Robert Biedroń, współprzewodniczący Nowej Lewicy, i inni politycy Lewicy. – Twój brat wprowadził Polskę do Schengen, a ty ją wyprowadzisz – zwracał się wprost do Jarosława Kaczyńskiego w środę Włodzimierz Czarzasty w trakcie konferencji prasowej w Kielcach.

Sprawa samej afery wizowej wróci też w najbliższym czasie ze względu na debatę o tej sprawie na forum Parlamentu Europejskiego, co ma wydarzyć się już na początku października.

Afera wizowa wypaliła się czy wymknęła się spod kontroli?

Politycy PiS publicznie przekonują, że decyzja rządu Niemiec jest czymś rutynowym. – To jest normalna procedura, która jest przewidziana traktatowo. Nie oznacza kolejek na granicy – mówił w środę Rafał Bochenek, rzecznik PiS i jeden z członków sztabu. Ale jest jasne, że w kampanii wyborczej opozycja będzie próbowała ten temat narzucić, czego też spodziewają się nasi rozmówcy z PiS.

Obóz władzy tymczasem forsuje swoje własne kampanijne przesłanie o „linii zdrady Tuska” na tle planu obronnego Polski, który od kilku tygodni jest jednym z narzędzi sztabu do mobilizacji wyborców na terenie Polski Wschodniej. Drugim elementem mobilizacji jest film Agnieszki Holland.