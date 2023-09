Prezydent ogłosił 8 sierpnia, że wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Tego samego dnia postanowienie prezydenta ws. zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu opublikowano w Dzienniku Ustaw. Tym samym, formalnie, rozpoczęła się kampania wyborcza.

Kampania wyborczy zakończy się 14 października o północy (rozpocznie się wówczas tzw. cisza wyborcza).

Większość przedwyborczych sondaży wskazuje, że wybory wygra Prawo i Sprawiedliwość, ale wynik, który uzyska to ugrupowanie, nie da mu większości. Z niektórych sondaży wynika, że większość zdobyłoby Prawo i Sprawiedliwość wraz z Konfederacją, inne dają większość koalicji partii opozycyjnych - KO, Polski 2050 i Nowej Lewicy - które deklarują, że po wyborach będą współpracować.

Bezpieczeństwo ważnym tematem kampanii wyborczej

Kwestia bezpieczeństwa jest jednym z ważniejszych tematów w kampanii wyborczej. PiS podkreśla, że tylko ta partia jest w stanie zagwarantować Polsce bezpieczeństwo wobec zagrożenia napływem nielegalnych imigrantów, którzy mieliby być relokowani do naszego kraju w ramach UE na co - jak przekonuje PiS - zgodziłby się opozycyjny rząd. Z kolei opozycja zwraca uwagę, że to rząd wpuszcza do Polski w sposób niekontrolowany cudzoziemców spoza UE, czego dowodem ma być afera wizowa, której istotą jest przyznawanie wiz pracowniczych do Polski za pieniądze. W tej ostatniej sprawie wyjaśnień od Polski chcą już UE i Niemcy.