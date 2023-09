Krzysztof Bosak: PiS i PO to partie podobne i szkodliwe, trzeba je marginalizować

W pierwszej połowie lipca w jednym z sondaży poparcie dla Konfederacji wynosiło 15,7 proc. Według opublikowanego w czwartek sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" w wyborach 15 października Konfederacja mogłaby liczyć na 9,3 proc. głosów.

Jeden z liderów Konfederacji, Krzysztof Bosak, został w RMF FM zapytany, czy sondażowy spadek poparcia go niepokoi. - Przede wszystkim trzeba analizować średnią sondażową - odparł. - Średnia sondażowa nigdy nie była na poziomie 15 procent, choć te skrajne wysokie odczyty jakoś cieszą. Cieszy przede wszystkim wyprzedzenie Lewicy i tzw. Trzeciej Drogi, czyli koalicji PSL i Szymona Hołowni - dodał.

Sondaże. Spadek poparcia dla Konfederacji. Krzysztof Bosak komentuje

- Spadek średniej sondażowej, z tego co widziałem ostatnie wyniki, był do ok. 11 punktów procentowych, to jest ciągle bardzo dobry wynik - oświadczył Krzysztof Bosak.

Poseł deklarował, że Konfederacja walczy o to, żeby "być trzecią siłą w tych wyborach". - Mamy przed sobą trzy i pół tygodnia, liczymy na to, że to się uda zaznaczył.