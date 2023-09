Adam Bodnar o zatrzymaniu posłanki PO Kingi Gajewskiej przez policję: Przekroczono świętość

Gajewska podczas wiecu wyborczego premiera w Otwocku przez megafon poinformowała uczestników spotkania o aferze wizowej, mówiąc, że Prawo i Sprawiedliwość wpuściło do Polski 250 tysięcy migrantów. Nagrania krążące w mediach społecznościowych pokazują, jak policjanci prowadzą posłankę pod ręce i wciągają ją do radiowozu.

Adam Bodnar: Pierwszy przypadek po 2015 r. gdy zatrzymano parlamentarzystę

"Policjanci, podejmując interwencje w Otwocku, wobec jednej z osób nie mieli świadomości, że mają do czynienia z Panią Poseł. Niezwłocznie po okazaniu legitymacji poselskiej czynności legitymowania zaprzestano" - wyjaśniała policja na profilu Policji Warszawa na platformie X.

- Gdybym był Rzecznikiem Praw Obywatelskich nawoływałbym do dymisji komendanta głównego policji, Jarosława Szymczyka. Nie może być tak, że immunitet poselski jest w ten sposób, w sposób tak radykalny naruszany. Policja nie miała prawa zatrzymywać posłanki bez dania jej szansy wylegitymowania się - stwierdził.



- Mamy konstytucyjne prawo do spontanicznych demonstracji - dodał.



- Tutaj, to co jest szczególne w tej sprawie, to to że doszło do przekroczenia świętości. To pierwszy przypadek po 2015 roku, czy może nawet po 1989 r., by w taki sposób zatrzymać parlamentarzystę - podkreślił.



- To było zatrzymanie - zaznaczył opisując interwencję policji wobec Gajewskiej.