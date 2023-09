Dlaczego Donald Tusk rusza Tuskobusem w Polskę?

Co chce osiągnąć Donald Tusk dzięki Tuskobusowi?

Celem Tuskobusa jest nie tylko nadanie impetu w kampanii Koalicji Obywatelskiej na jej ostatnim etapie, ale też przekonywanie wyborców niezdecydowanych przy zaangażowaniu parlamentarzystów i parlamentarzystek, o czym na starcie objazdu mówił sam Tusk.

Lider PO wspominał też o docieraniu "z prawdą" do wyborców. - Warto próbować dotrzeć do wszystkich z prawdą, z otwartą debatą, z otwartymi spotkaniami. Liczę także na państwa, dziennikarzy zaangażowanie w rzetelne relacjonowanie tej trasy. Mam nadzieję, że Polska dzięki temu dowie się, także w tych miejscach, gdzie dostęp do informacji jest utrudniony, całej prawdy o ostatnich latach - powiedział Tusk przed wyruszeniem w trasę.



"Pierwszy" Tuskobus wystartował niemal dokładnie w tym samym momencie kampanii parlamentarnej w 2011 roku - dokładnie 19 września. Również wtedy inauguracja odbyła się wcześnie rano. I nie ma wątpliwości, że sztabowcy KO, jak i sam Tusk, mniej lub bardziej otwarcie liczą na to, że "efekt Tuskobusa" powtórzy się w obecnych wyborach.