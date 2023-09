Wybory parlamentarne. Nie tylko duzi gracze na listach

Listy w pięciu okręgach ma partia Normalny Kraj, proponująca m.in. uwłaszczenie Polaków na zasobach naturalnych. Zaś Antypartia, która przed wyborami łowiła znane nazwiska i chciała m.in. wystawić Piotra Walentynowicza, wnuka legendy Solidarności Anny Walentynowicz, zarejestrowała jedną listę. – Mogliśmy wystawić o kilka list więcej, ale uznaliśmy, że nie ma to sensu. W tym jednym okręgu chcemy sprawdzić, jak reagują na nas wyborcy – mówi szef Antypartii Marek Ciesielczyk.

Czy małe partie mogą wpłynąć na wynik wyborów?

Co daje rejestracja w niektórych okręgach? Komitety i tak obowiązuje próg 5 proc. w całym kraju, co powoduje, że wejście do Sejmu jest niemal niemożliwe. Czy odbiorą głosy większym partiom, wpływając na ich wynik? Politolog prof. Rafał Chwedoruk twierdzi, że nie. – Ostatnie lata pokazały, że wpływ na wynik wyborów mają tylko komitety, których poparcie przekracza 1 proc. i to przy założeniu, że takie wyniki się skumulują – mówi. Jego zdaniem, by do tego doszło, mniejsze komitety musiałyby mieć listy w całym kraju.

To jednak nie jest wykluczone, bo małe komitety walczą o rejestrację list w co najmniej połowie okręgów, co powoduje rejestrację w całym kraju. Np. Ruch Dobrobytu i Pokoju złożył skargę, w której domaga się dodatkowych trzech dób na zbiórkę podpisów, bo – jak wywodzi – przystopowała go awaria państwowych systemów informatycznych.

Skargi wniesie też partia Tanajny. – Przynieśliśmy podpisy z 30 okręgów, co powinno wystarczyć do rejestracji w całym kraju. Niestety, o udziale w wyborach nie decydują osoby podpisane na listach, lecz urzędnicy i system Centralnego Rejestru Wyborców, który jest poza jakąkolwiek kontrolą – mówi Tanajno.