Marek Borowski o odwołaniu panelu symetrystów na Campusie Polska: Ubolewam

Jednocześnie Borowski przypomniał, że w PO zdecydowano już jakiś czas temu, że będzie "suwak", że liczba kobiet (na listach) będzie praktycznie równa liczbie mężczyzn. - Przyjęto również ustawowe rozwiązanie, to już się wszystkie partie zgodziły, że przynajmniej jedna trzecia miejsc będzie obsadzona przez kobiety - dodał.

Kobiety nie tylko są obecne na listach do Senatu, ale po tej kadencji czteroletniej mogę powiedzieć, że były niezwykle aktywne Marek Borowski, senator

- Ta fala przesuwała się stopniowo, poszerzała się. Dopiero z tej fali wyłaniają się liderzy, te osoby, które zyskują największe uznanie społeczne, są najbardziej obserwowane. Ci liderzy (liderki - red.) w Sejmie są obecni. Natomiast w Senacie, gdzie mamy okręgi jednomandatowe, ta liczba kobiet-liderów jest wciąż mniejsza niż wśród mężczyzn. A tu trzeba wygrać wybory w okręgu jednomandatowym. To jest już taki ostatni etap. Wydaje mi się, że jeszcze kilka lat i będziemy mogli mówić o równości w kandydowaniu również do Senatu - podkreślił.

Bez symetrystów na Campusie Polska. Borowski: Niedobrze się stało

Borowski był następnie pytany o rezygnację z panelu symetrystów na Campusie Polska Rafała Trzaskowskiego. Panel, który miał prowadzić Marcin Meller został odwołany, bo organizatorzy poprosili go, aby nie zapraszał Grzegorza Sroczyńskiego. Wcześniej Sroczyński w TOK FM nazwał środowisko "Silnych Razem", zwolenników PO na Twitterze, mianem "wściekłych kundelków", co przedstawiciele tego środowiska uznali za obrazę.

Czytaj więcej Publicystyka Sroczyński, #SilniRazem i tropienie symetrystów, czyli śmierć debaty publicznej w Polsce Jeśli debata publiczna ma polegać na tym, abyśmy się ze sobą pięknie zgadzali, to TVP należy uznać za wzorzec z Sevres tego, do czego zmierzają radykalni zwolennicy Platformy Obywatelskiej zgromadzeni pod sztandarem #SilniRazem.

- Jeśli chodzi o ten przypadek, oczywiście nie znam wszystkich szczegółów, natomiast tam nie tyle chodziło o to, że jeden z dziennikarzy może mówić coś, co się nie podoba organizatorom, bo taka idea była, aby tzw. symetryści, czyli dziennikarze, którzy wytykają błędy zarówno opozycji, jak i rządzącym - chociaż uważam, że to jest bardziej skomplikowana sprawa i ocena tzw. symetrystów warta byłaby jakiejś dyskusji - ale w tym przypadku nie chodziło o to, że ten dziennikarz mówi coś, co się nie podoba, ale o to, że w audycji, którą prowadził, obrażono wyborców Koalicji Obywatelskiej. I w związku z tym postanowiono z niego zrezygnować co spowodowało cały łańcuszek rezygnacji. Osobiście ubolewam nad tym, uważam, że nie powinno do tego dojść, tę sprawę, niewłaściwych słów, które padły w tej audycji, można wyjaśnić publicznie, na Campusie. Uważam, że tak to powinno się skończyć. Natomiast ta wrzawa, która się podniosła, zwłaszcza po prawej stronie, to oczywiście jest kompletnie nieuprawniona. W tym przypadku nie chodziło o żadną cenzurę tylko o to, że jeśli ktoś coś organizuje ma prawo zapraszać kogo chce. Aczkolwiek podkreślam, że w tej sytuacji niedobrze się stało, że tak wyszło - wytłumaczył.