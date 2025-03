Były zastępca szefa SG: Polska nie jest przygotowana do długotrwałej wojny

Czy Polska jest przygotowana do ewentualnego ataku? - W mojej ocenie, jeżeli ktoś by uderzył to nie jesteśmy przygotowani do tego, żeby prowadzić długotrwałą, wyczerpującą wojnę czy operację obronną, tak jak prowadzi to Ukraina z Rosją - mówił w RMF FM gen. Leon Komornicki. - W mojej ocenie to może nastąpić po miesiącu, polskie wojsko straci zdolności. Dlaczego? Dlatego, że zdolność Wojska Polskiego mierzy się na ścieżce czasu trwania wojny, więc to, co dzisiaj mamy na starcie musi być sukcesywnie uzupełniane przez zasoby i zapasy, które wojsko posiada, a po drugie przez przemysł obronny, który jak Wojsko Polskie przystępuje do wojny ma w tym czasie dokonać konwersji i stanowić zaplecze potęgujące produkcję - kontynuował.

Generał Komornicki był także pytany, czy ktoś chciałby teraz na Polskę uderzyć i czy Rosja ma odpowiednie zdolności do tego. - Dzisiaj takie zagrożenie nie występuje bezpośrednio na Polskę - odparł. Ocenił jednocześnie, że Unia Europejska jest teraz „na kursie kolizyjnym w stosunku do strategii Stanów Zjednoczonych” dotyczącej zakończenia wojny na Ukrainie. - Może nastąpić rozłam w NATO, tym samym artykuł 5 przestanie działać i Amerykanie będą wycofywać swój potencjał (...), a zdolności NATO to w 80 proc. zdolności armii amerykańskiej - mówił generał. Dopytywany o deklarację sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego, który na niedawnej konferencji prasowej mówił, że jeśli ktoś źle oceni sytuację i pomyśli, że atak na Polskę lub innego sojusznika ujdzie mu na sucho, spotka się z „druzgocącą” odpowiedzią Sojuszu, gen. Komornicki ocenił, że „to są tylko słowa”. - Artykuł 5 nie działa z automatu, tu potrzebny jest konsensus. Jeżeli amerykanie powiedzą „nie”, to on nie zadziała - dodał.

Gen. Komornicki ostrzega przed atakiem Rosji na państwa NATO

Jesteśmy sami jak w 1939 r.? - dociekał prowadzący audycję w RMF FM. - Tak, będzie taka sytuacja, że Rosja wykorzystując ten rozłam i konflikt między USA a Unią Europejską, która chce kontynuować wojnę... Rosjanie przetestują NATO, uderzając na kraje nadbałtyckie. I to może nastąpić już na początku przyszłego roku - odpowiedział generał.

- Jeżeli zostaną np. zerwane rozmowy dotyczące zawieszenia broni i zakończenia wojny na Ukrainie, Rosja może uderzyć, bo tym samym przetestuje NATO. Pytanie się pojawi: czy NATO w tym momencie zareaguje tak, jak powinno zareagować? Kiedy Stany Zjednoczone nie powiedzą „tak”, to pytanie. czy Europa pójdzie umierać za Rygę, Wilno i Tallin, kiedy tamten potencjał jest niewielki, a Rosja będzie zmierzała do połączenia swego terytorium z obwodem królewieckim - dodał. Zdaniem wojskowego, Rosjanie mogą dążyć do ustanowienia korytarza między Rosją właściwą a obwodem królewieckim „poprzez kraje nadbałtyckie”. - I uderzenie może być wykonane od strony Białorusi. Przetestowane może być to działanie w ramach zbliżających się ćwiczeń armii białoruskiej i rosyjskiej Zapad 2025, prowadzonych na terenie Białorusi - przestrzegł w RMF FM gen. Leon Komornicki.