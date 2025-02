- Poznajmy przede wszystkim format tej misji. (...) On w pierwszej kolejności będzie się sprowadzał do kwestii logistycznych. A nie każmy polskim żołnierzom podkulać ogon pod siebie jak tchórz – powiedział gen. Polko. - Jeśli nie będziemy w Ukrainie, to może stać się tak, że Rosja przyjdzie do nas - przekonywał.

Misja polskich żołnierzy na Ukrainie. Co myślą o tym Polacy?

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy – ich zdaniem – polscy żołnierze powinni brać udział w ewentualnej misji pokojowej na Ukrainie.

Na tak zadane pytanie „tak” odpowiedziało 18,1 proc. badanych. Odpowiedzi „nie” udzieliło 65,9 proc. respondentów. 16 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Gotowość do wysłania wojsk na Ukrainę, po uzyskaniu amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa, zgłosiła Wielka Brytania (nie jest jednak jasne, czy byłyby to wojska lądowe, czy np. myśliwce Typhoon, które zapewniałyby bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej nad Ukrainą). Wysłania żołnierzy na Ukrainę nie wyklucza Szwecja, rozważają to władze Holandii, rozmowa na ten temat toczy się też w Finlandii.