- Przed nami kolejne wyzwania, w tym rozmowy z naszymi przyjaciółmi z Francji. Przygotowujemy spotkanie „wielkiej piątki” krajów, które mają największy wkład w bezpieczeństwo Europy i pomoc dla Ukrainy – stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz mówiąc o Polsce, Niemczech, Francji, Włochach i Wielkiej Brytanii. - Polska i Europa są dziś bezpieczniejsze dzięki skuteczności NATO – ocenił.

Polskie patrioty już w gotowości

Jak ochrona nieba wygląda w Wojsku Polskim? Polska obecnie dysponuje dwiema bateriami systemu Patriot (16 wyrzutni), które pod koniec ubiegłego roku uzyskały wstępną gotowość operacyjną. „Dywizjon zakończył proces przyjmowania i integracji elementów bojowych systemu WISŁA, a realizacja treningu stanowi zakończenie pierwszego etapu szkolenia i zgrywania bojowego pododdziałów z wykorzystaniem systemu dowodzenia IBCS. Potwierdza to ostatecznie osiągnięcie przez dywizjon wstępnej gotowości operacyjnej (IOC – Initial Operational Capability)” - informowali urzędnicy resortu obrony.

Program Wisła to górna warstwa budowanego właśnie systemu wielowarstwowej zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Ten system będzie w stanie przechwytywać pociski przeciwnika w odległości do nawet 100 km od wyrzutni. Dostawy kolejnych sześciu baterii powinny się zakończyć w 2029 r.

W krótszym zasięgu będzie działał system Narew, którego pociski będą mogły unieszkodliwić m.in. statki powietrzne przeciwnika w odległości do ok. 40 km. 23 baterie będą produkowane głównie przez spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a dostawy mają się zakończyć do połowy przyszłej dekady. Najniższą warstwą jest program Pilica Plus, w sumie 22 baterie trafią do naszych żołnierzy do 2029 r. Je także wyprodukuje polski przemysł zbrojeniowy.

250 mld zł będzie kosztować polskiego systemu wielowarstwowej zintegrowanej obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej

W sumie na cały ten program wydamy ok. 250 mld zł, od 2030 r. system będzie miał już naprawdę duże zdolności. Jest to najdroższy program modernizacji Wojska Polskiego. Po ukończeniu jego budowy Polska będzie dysponować jednym z najbardziej nowoczesnych i kompleksowych systemów do obrony nieba na świecie.